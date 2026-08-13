جاس تالانتتاردىڭ جەڭىسى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدە 6 ميلليونعا جۋىق جاس بار، ولار ءبىلىم مەن عىلىمدا، كاسىپكەرلىكتە، سپورتتا، مادەنيەت پەن ونەردە تابىسقا جەتىپ، قوعام دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى. بۇل جولى حالىقارالىق ونەر دودالارىنان جەڭىمپاز اتانىپ جاتقان جاستار، ونىڭ ىشىندە جاقىندا «سلاۆيان بازارىنان» جۇلدەمەن ورالعان جاس ونەرپازدار تۋرالى ايتامىز.
1992 -جىلدان بەرى ءداستۇرلى تۇردە ۇيىمداستىرىلىپ كەلە جاتقان بايقاۋدا قازاقستاندىق ونەرپازدار تالاي مارتە توپ جاردى. ەرەسەكتەر مەن بالالار اراسىنداعى نەگىزگى ۆوكالدىق باسەكەلەردى قوسا ەسەپتەگەندە، وتاندىق ورىنداۋشىلار وسى ۋاقىتقا دەيىن جەتى رەت گران- پري يەلەنىپ، ەل مەرەيىن ۇستەم ەتتى.
بۇل بايقاۋ شىعىس ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى مادەني فەستيۆالداردىڭ ءبىرى سانالادى. ونىڭ باعدارلاماسى مۋزىكا، تەاتر، كينو، بەينەلەۋ ونەرى جانە حالىقتىق قولونەر سەكىلدى ءتۇرلى ونەر سالاسىن قامتيدى. فەستيۆال جىل سايىن ءتۇرلى مەملەكەتتەن كەلگەن ونەرپازدار مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ باسىن قوسادى. ونىڭ اياسىندا كونتسەرتتەر، حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋلار، تەاتر قويىلىمدارى، كينو كورسەتىلىمدەرى جانە كورمەلەرگە ارنالعان ءتۇرلى مادەني شارا ۇيىمداستىرىلادى. «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق مادەني بايلانىستاردى نىعايتىپ، ءارتۇرلى ەلدىڭ ونەرى مەن ۇلتتىق مادەنيەتىن تانىستىرۋعا ارنالعان بەدەلدى شىعارماشىلىق الاڭ رەتىندە قالىپتاسقان.
جاسمينانىڭ جۇلدىزدى ءساتى
19 ەلدىڭ جاس ونەرپازدارى باق سىناعان «سلاۆيان بازارىنىڭ» بالالار مۋزىكالىق بايقاۋىندا تالانتتى بۇلدىرشىندەردىڭ اراسىنان جەڭىسكە قول جەتكىزگەندەردىڭ ىشىندە جاسمينا تۇزەلوۆا دا بار. ول - 13 جاستا. بايقاۋدىڭ العاشقى كەزەڭىندە قازاقتىڭ حالىق ءانى «سارىارقانى» ورىنداپ، قازىلار القاسىنىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى. ۇلتتىق ناقىشتاعى تۋىندى جاس ءانشىنىڭ داۋىس مۇمكىندىگىن كەڭىنەن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، قازىلار القاسىنىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى.
ەكىنشى كەزەڭدە ول «روماشكا- ۆاسيلەك» كومپوزيتسياسىن شىرقاپ، ەكى كۇننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 126 ۇپاي جينادى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىق ونەرپاز حالىقارالىق بايقاۋدىڭ Ⅱ دارەجەلى لاۋرەاتى اتاندى.
ال باس جۇلدە بەلارۋس بۇلدىرشىنىنە بۇيىرسا، ءبىرىنشى ورىندى رۋمىنيادان كەلگەن قاتىسۋشى يەلەنگەن. جاسمينا، اسىرەسە رۋمىنيالىق ونەرپازدىڭ ونەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىپتى. وپەرا جانرىندا ءان شىرقاعان قاتىسۋشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ رەپەرتۋارىنداعى شىعارمالاردىڭ ءبىرىن ورىنداعان. بولگاريالىق ونەرپازدىڭ دا ۆوكالدىق مۇمكىندىگى قازاقستاندىق انشىگە ايرىقشا اسەر قالدىرعان.
جاسمينانىڭ بۇل بايقاۋعا دەيىنگى جولى دا وڭاي بولعان جوق. ۇلتتىق ىرىكتەۋ ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلىپ، بىرنەشە كەزەڭنەن تۇردى. الدىمەن ۇمىتكەرلەر ونلاين ءوتىنىم تاپسىرسا، كەيىن ۇزدىك ۆوكاليستەر الماتىدا وتكەن تىكەلەي تىڭدالىمعا قاتىستى. جاسميناعا قازاقستان اتىنان حالىقارالىق ساحنادا ونەر كورسەتۋ مارتەبەسى وسىلاي بەرىلگەن ەدى.
وسىدان كەيىن جاس ءانشى ۇستازىمەن بىرگە ءۇش اي بويى تىڭعىلىقتى دايىندىقتى باستاپتى. جاسمينا استانادا، ال ونىڭ ۆوكال بويىنشا پەداگوگى ءادىل احمەتجانوۆ الماتىدا تۇرعاندىقتان، دايىندىق ءۇشىن ءانشى اناسىمەن بىرگە الماتىعا ارنايى بارىپ، بىرنەشە اي بويى سول قالادا تۇرعان. جاسمينانىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق دوداعا دايىندىق بارىسىندا ءاربىر شىعارما ۇزاق تالقىلاۋدان كەيىن تاڭدالعان.
- ءبىز بۇل بايقاۋعا ۇزاق ءارى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن دايىندالدىق. ءان تاڭداۋ كەزىندە بىرنەشە نۇسقانى قاراستىرىپ، ۇستازىممەن جانە ماماندارمەن كوپ اقىلداستىق. ماعان داۋىسىمنىڭ مۇمكىندىگىن بارىنشا اشاتىن، مىنەزىمە دە سايكەس كەلەتىن شىعارمالاردى تاڭداۋ ماڭىزدى بولدى. ناتيجەسىندە «سارىارقا» حالىق ءانى مەن «روماشكا-ۆاسيلەك» كومپوزيتسياسىنا توقتادىق.
بايقاۋدا ءتۇرلى ەلدەن كەلگەن وتە مىقتى ونەرپازداردى كوردىم، ولاردىڭ ءارقايسىسىنان ۇيرەنەر دۇنيە كوپ بولدى. اسىرەسە رۋمىنيادان كەلگەن قاتىسۋشىنىڭ وپەرالىق ورىنداۋى قاتتى ۇنادى، ول ديماشتىڭ رەپەرتۋارىنان ءان شىرقادى. بۇل جۇلدە مەن ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش ءارى الداعى شىعارماشىلىق جولىما بەرىلگەن ماڭىزدى سەرپىن بولدى. بولاشاقتاعى ەڭ ۇلكەن ارمانىم - Eurovision ءان بايقاۋىنا قاتىسىپ، قازاقستاننىڭ اتىن حالىقارالىق ساحنادا تانىتۋ، - دەدى ول.
جاس ءانشىنىڭ حالىقارالىق دوداداعى تابىسى ونىڭ شىعارماشىلىق جولىنداعى العاشقى ءىرى جەتىستىگى ەمەس. جاسمينا بۇعان دەيىن «بالا داۋىسى - 2021» بايقاۋىنىڭ گران-پريىن يەلەنگەن. بايقاۋ قورىتىندىسىندا جاس ۆوكاليستكە تانىمال كومپوزيتورمەن بىرگە اۆتورلىق ءان جازۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ارنايى سەرتيفيكات تا تابىستالدى.
«كاستينگتەن 8 رەت ءوتتىم»
اقەركە ءاماليات - «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى اياسىنداعى ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلار بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىن يەلەنگەن قازاقستاندىق ءانشى. ەكى كۇنگە سوزىلعان ونەر دوداسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازىلار القاسى قازاقستاندىق ورىنداۋشىعا 134 ۇپاي بەردى. باس جۇلدە يەگەرى اتانعان يتاليا وكىلى سورايا 135 ۇپاي جيناپ، اقەركەدەن نەبارى ءبىر ۇپايعا وزدى. ەكىنشى ورىندى بەلارۋس وكىلى ەلەنا كۋزنەسوۆا مەن مولدوۆالىق الەكسەي وسيچيەۆ ءوزارا بولىسسە، ءۇشىنشى جۇلدە قىرعىزستاننان كەلگەن نۇردوولوت دەركەمبايەۆ پەن گرۋزيا ءانشىسى ۆاجا گادەلياعا بۇيىردى.
بايقاۋدىڭ العاشقى كەزەڭىندە قاتىسۋشىلار الەمدىك حيتتەردى «مينۋس 1» فونوگرامماسىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن ورىندادى. ال ەكىنشى كۇنى ونەرپازدار ۇلتتىق پرەزيدەنتتىك وركەسترمەن بىرگە سلاۆيان تىلدەرىنىڭ بىرىندەگى شىعارمالاردى ساحناعا الىپ شىقتى. اقەركە ءۇشىن بۇل جەڭىسكە اپارار جول بىرنەشە ايلىق دايىندىقپەن عانا شەكتەلگەن جوق. ءانشى «سلاۆيان بازارىنا» قاتىسۋ ءۇشىن بۇعان دەيىن سەگىز رەت كاستينگتەن وتكەن. بيىلعى دوداعا ول شامامەن التى اي بويى تىڭعىلىقتى دايىندالىپ، ۆوكالدىق شەبەرلىگىمەن قاتار ساحناداعى پسيحولوگيالىق توزىمدىلىككە دە ەرەكشە ءمان بەرگەن. اقەركەنىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق بايقاۋدىڭ ساحناسىنا شىعۋ ونىڭ كوپتەن كۇتكەن ارماندارىنىڭ ءبىرى بولعان.
- «سلاۆيان بازارىنىڭ» ساحناسىنا العاش رەت 15 جاسىمدا شىققان ەدىم. سودان بەرى وسى بايقاۋعا قايتا ورالىپ، ۇلكەن ناتيجە كورسەتۋدى ارماندادىم. بۇل جولعى دايىندىق تا وڭاي بولعان جوق، ويتكەنى ساحناعا شىققانعا دەيىنگى تولقۋ مەن جاۋاپكەرشىلىك كەيدە ءان ايتۋدىڭ وزىنەن دە اۋىر سەزىلەدى. بايقاۋعا قاتىسۋ ءۇشىن بىرنەشە رەت كاستينگتەن ءوتىپ، كوپ ەڭبەك ەتتىم. فەستيۆال بارىسىندا ءتۇرلى ەلدەن كەلگەن تالانتتى ونەرپازدارمەن تانىسىپ، ءبىر-ءبىرىمىزدى قولداپ، جاقسى ارالاستىق. بەلارۋس حالقىنا قوناقجايلىعى ءۇشىن، ال كورەرمەنگە ىقىلاسى ءۇشىن العىس ايتامىن. ەلگە وسىنداي ناتيجەمەن ورالعانىما وتە قۋانىشتىمىن، - دەدى اقەركە ءاماليات.
جەڭىمپازدار ديپلوم جانە ارنايى مۇسىنشەمەن ماراپاتتالدى. اقەركە ءامالياتقا ءبىرىنشى ورىن ءۇشىن 15 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندە اقشالاي سىياقى تابىستالدى. بايقاۋعا تورەلىك ەتكەن حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا بەلارۋس، رەسەي، تۇركيا، گرۋزيا جانە گەرمانيانىڭ ونەر قايراتكەرلەرى ەندى. قازاقستان اتىنان قازىلار القاسىندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى الىشەر كارىموۆ بولدى. ايتپاقشى، جۇلدەگەر بۇعان دەيىن دە ءبىرقاتار رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق بايقاۋدا توپ جارعان. 2024 -جىلى George Grigoriu International Pop Music Festival حالىقارالىق فەستيۆالىندە I دارەجەلى جۇلدە جەڭىپ العانى جانە بىلتىر «تۇركىستان داۋىسى» مەن «شىمكەنت سازى» بايقاۋلارىندا گران-پري يەلەنگەنى تاعى بار.