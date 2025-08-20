جاس تالانت ءمولدىر بايبۋرينوۆا: ءان - مەن ءۇشىن جان تىنىشتىعى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك حيت اندەردى قازاق تىلىندە شەبەر ورىنداپ، الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ىقىلاسىنا بولەنگەن جاس تالانت ءمولدىر بايبۋرينوۆا «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ ەفيرىنە قوناق بولىپ كەلدى.
سۇحبات بارىسىندا جاس تالانت نە سەبەپتى دجەننيفەر لوپەستىڭ Ain’t Your Mama ءانىن تاڭداعانىن ءتۇسىندىردى.
- دجەي لونىڭ العاشقى اندەرىنىڭ كوبىندە سەنزۋراعا ىلىنەتىن سوزدەر كەزدەسەدى، دورەكى تىركەستەر دە بار. سول سەبەپتى «Ain’t Your Mama» تۋىندىسىن اۋدارىپ ورىنداۋ ءتيىمدى دەپ شەشتىم. سونداي-اق «جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىڭا ال، سەن بالا ەمەسسىڭ، ەسەيۋىڭ قاجەت» دەگەن جولدارى ماعان ۇنادى. بۇل - كەز كەلگەن ادامعا ارنالعان كەڭەس. كەيدە مەن دە ءوزىمدى بالا سياقتى ۇستايمىن.
سوندىقتان بۇل ءاننىڭ ماعىناسى كوپشىلىككە ورتاق دەپ ەسەپتەيمىن، - دەيدى جاس ورىنداۋشى.
كاۆەر جاساۋداعى العاشقى موتيۆاتسياسى تۋرالى دا ايتىپ ءوتتى.
- ماعان ومىرىمدە جاڭا سەرپىن قاجەت بولدى. ءبىر كەزەڭدە كۇيزەلىستە ءجۇردىم. سول ۋاقىتتا ءوزىمدى ءان ارقىلى جۇباتۋعا تىرىستىم. كاۆەر جاساۋ دا سول ءساتتىڭ اسەرى، - دەيدى ول.
سونداي-اق، ءمولدىر بايبۋرينوۆا ءوزىنىڭ كاسىبي ءبىلىمى مەن قىزمەتى تۋرالى دا باياندادى.
- نەگىزگى ماماندىعىم - جۋرناليستيكا. ءتورت جىل وقىدىم. كەيىن ەكى جىل فيلولوگيا سالاسىندا ءبىلىم الىپ، قازىر ماركەتينگ سالاسىندا قىزمەت ەتىپ ءجۇرمىن. سونىمەن قاتار مەكتەپ كەزىندە بەس جىل ۆوكالدان ءدارىس الدىم، - دەدى جاس تالانت.
سۇحبات بارىسىندا بولاشاق جوسپارلارىنا قاتىستى ويىن دا جاسىرمادى.
- قازىر ناقتى ماقساتتارىممەن بولىسكىم كەلمەيدى. دەگەنمەن، باستى ارمانىم قازاق ءتىلىنىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتۋ، ونى الەمدىك دەڭگەيدە تانىتۋ. بۇل مەن ءۇشىن جاي حوببي ەمەس، قوعامعا پايدالى ءىس دەپ سانايمىن. جالپى نوستالگيالىق اندەردى ۇناتامىن. مىسالى، Backstreet Boys توبى قازاقستانعا كەلەدى مۇمكىن سول توپتىڭ اندەرىن اۋدارىم مۇمكىن ، - دەپ ءسوزىن تۇيىندەدى.
ەسكە سالايىق، دجەننيفەر لوپەس قازاق ءانشىسىنىڭ كاۆەرىن Stories ىندە بولىسكەنىن جازعانبىز.