جاس قالامگەرلەرگە ارنالعان پرەزيدەنتتىك ادەبي سىيلىققا ءوتىنىم قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاس قازاقستاندىق جازۋشىلار مەن اقىندارعا ارنالعان پرەزيدەنتتىڭ ارناۋلى ادەبي سىيلىعىنا ءوتىنىم قابىلداۋ 2026 -جىلعى 30-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.
بۇل سىيلىق جاس قالامگەرلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ جانە تالانتتى اقىن-جازۋشىلاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا تاعايىندالعان. بيىل اتالعان ادەبي سىيلىق ءتورتىنشى رەت تابىستالادى.
سىيلىققا 18 بەن 35 جاس ارالىعىنداعى قالامگەرلەر قاتىسا الادى. ۇمىتكەرلەر بۇرىن حالىقارالىق نەمەسە ۇلتتىق بايقاۋلارعا ۇسىنىلماعان شىعارمالارىن جولداۋى ءتيىس.
وتىنىمدەر «پروزا»، «پوەزيا»، «دراماتۋرگيا» جانە «بالالار ادەبيەتى» نوميناتسيالارى بويىنشا قابىلدانادى. اۆتور تەك ءبىر نوميناتسيا بويىنشا عانا قاتىسۋعا قۇقىلى.
«پرەزيدەنتتىڭ ارناۋلى ادەبي سىيلىعى تالانتتى جاس قالامگەرلەردى قولداۋعا جانە ۇلتتىق ادەبيەتتىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرۋگە باعىتتالعان. بايقاۋعا بۇرىن ەشقانداي حالىقارالىق نەمەسە ۇلتتىق كونكۋرسقا ۇسىنىلماعان تۋىندىلار قابىلدانادى. ۇمىتكەرلەر شىعارمالارىن ءتورت نوميناتسيانىڭ ءبىرى بويىنشا عانا ۇسىنا الادى. بيىل ادەبي سىيلىق ءتورتىنشى رەت تابىستالماق»، - دەپ حابارلادى ۇيىمداستىرۋشىلار.
وتىنىمدەر قاعاز جانە ەلەكتروندى نۇسقادا قابىلدانادى.
قۇجاتتاردى استانا قالاسى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 8، 14-كىرەبەرىس، ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ارحيۆ، قۇجاتتاما جانە كىتاپ ءىسى كوميتەتى، 273-كابينەت مەكەنجايىنا جولداۋ قاجەت.
قوسىمشا اقپاراتتى 77075252454+، 87172740407، 87172740384 جانە 87172740408 تەلەفون نومىرلەرى ارقىلى الۋعا بولادى.