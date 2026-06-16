جاس قالامگەرلەرگە ارنالعان ادەبي جوباعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «جاڭا قازاقستاننىڭ ادەبي-تانىمدىق پانوراماسى» جوباسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى.
اتالعان جوبا 2024 -جىلدان بەرى جىل سايىن تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. بيىل دا جاس قالامگەرلەردى قولداۋعا باعىتتالعان باستاما ءوز جالعاسىن تاپپاق.
جوباعا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە تۇراتىن 18-35 جاس ارالىعىنداعى قالامگەرلەر قاتىسا الادى. بۇل رەتتە ۇمىتكەردىڭ قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى بولۋى مىندەتتى ەمەس.
«جوبانىڭ ماقساتى - جاس قالامگەرلەردى قولداۋ، قازاقستاننىڭ ءار ءوڭىرىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن بۇگىنگى كۇنمەن ساباقتاستىرا وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ ادەبي-تانىمدىق پانوراماسىن قالىپتاستىرۋ. جوباعا قاتىسۋشىلار ارنايى كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن ىرىكتەلىپ، وڭىرلەرگە شىعارماشىلىق ءىسساپارلارعا جىبەرىلەدى. قالامگەرلەردىڭ جول شىعىندارى مەن قالاماقىسى تولەنىپ، جازىلعان شىعارمالار كىتاپ بولىپ جارىق كورەدى»، - دەپ حابارلادى ۇيىمداستىرۋشىلار.
جوبا اياسىندا قازاقستان جازۋشىلار وداعى جانىنان قۇرىلعان كوميسسيا تالاپكەرلەردىڭ شىعارماشىلىق ءومىربايانىن، جارىق كورگەن كىتاپتارىن، ماراپاتتارى مەن جەتىستىكتەرىن سارالاپ، قاتىسۋشىلار ءتىزىمىن بەكىتەدى.
ىرىكتەۋدەن وتكەن جاس قالامگەرلەر ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنە بارىپ، جەرگىلىكتى تاريحپەن، مادەنيەتپەن جانە قازىرگى تىنىس-تىرشىلىكپەن تانىسادى. بۇل ساپارلار بولاشاق شىعارمالارىنا قاجەتتى ماتەريال جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوباعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر:
- ءوتىنىم؛
- شىعارماشىلىق ءومىربايان؛
- بەلگىلى قالامگەردىڭ نەمەسە قازاقستان جازۋشىلار وداعى وبلىستىق وكىلىنىڭ ۇسىنىم حاتىن ۇسىنۋى قاجەت.
قۇجاتتار 1-شىلدەگە دەيىن الماتى قالاسى، ابىلاي حان داڭعىلى، 105-ءۇي، 26-كابينەت مەكەنجايىنا نەمەسە jazushylar_odagy@mail.ru ەلەكتروندى پوشتاسىنا قابىلدانادى.