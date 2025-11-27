جاس ءوسپىرىمنىڭ ءوز-وزىنە قول جۇمساۋىنا ChatGPT-دىڭ قاتىسى جوق
استانا. قازاقپارات - OpenAI سان-فرانسيسكوداعى كاليفورنيانىڭ جوعارعى سوتىنا «جاس ءوسپىرىمنىڭ ولىمىنە جاۋاپتى ەمەسپىز» دەپ جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
تامىز ايىندا 16 جاستاعى ادام رەيننىڭ اتا-اناسى جاساندى ينتەللەكت كومپانياسى مەن ونىڭ باس ديرەكتورى سەم التماندى سوتقا بەرىپ، جاس ءوسپىرىم ChatGPT ءدى «وزىنە قول جۇمساۋ بويىنشا جاتتىقتىرۋشى» رەتىندە پايدالاندى دەپ مالىمدەدى.
سوت ىسىندەگى چات جۋرنالدارى GPT-4o جاس ءوسپىرىمدى پسيحيكالىق دەنساۋلىق ماماندارىنىڭ كومەگىنە جۇگىنۋدەن باس تارتقىزىپ، وعان سۋيتسيد تۋرالى حات جازۋعا كومەكتەسۋدى ۇسىنعانىن كورسەتتى.
وتباسىنىڭ تالاپ-ارىزىنا سايكەس، رەين ChatGPT دە ءوز- وزىنە قول جۇمساۋ تۋرالى ويلارىمەن بولىسكەندە، بوت وعان سۋيتسيد تۋرالى سەنىم تەلەفونىنىڭ ءنومىرى بار بىرنەشە حابارلاما جىبەرگەن.
كومپانيا پايدالانۋشى كەلىسىمىندە رەيننىڭ بۇزعان بىرنەشە ەرەجەسىن اتاپ ءوتتى. ەڭ باستىسى 18 جاسقا تولماعان پايدالانۋشىلارعا اتا- اناسىنىڭ نەمەسە قامقورشىسىنىڭ كەلىسىمىنسىز ChatGPT ءدى پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
سوتتا بۇل قايعىلى جاعداي رەيننىڭ «ەسكەرتۋلەرگە قۇلاق اسپاۋى، كومەك سۇراماۋى جانە مۇقيات بولماۋى» سالدارىنان تۋىنداعانىن ايتادى. سونىمەن قاتار ChatGPT جاسوسپىرىمگە 11-ساۋىردە 100 رەت كومەك سۇراۋدى ۇسىنعانىمەن، ول بۇل شەكتەۋلەردى اينالىپ وتكەن.