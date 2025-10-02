جاس ءوسپىرىم تاماقتىڭ سۋرەتىنەن 30 ميلليون دوللار تابىس تاپقان
18 جاستاعى امەريكالىق جاس ءوسپىرىم تاعام سۋرەتى ارقىلى كالوريا سانايتىن قوسىمشا جاساپ، $30 ميلليون تابىس تاپتى، دەپ حابارلايدى Fortune باسىلىمى.
ا ق ش-تاعى 18 جاستاعى جاس كاسىپكەر زاك يادەگاري تاعام سۋرەتىنەن كالوريا سانايتىن Cal AI قوسىمشاسى ارقىلى نەبارى ءبىر جارىم جىلدا $30 ميلليون (شامامەن 2,5 ميلليارد تەڭگە) تابىس تاپتى. ونىڭ جەتىستىگىنە نەگىز بولعان كادىمگى ChatGPT-تى دۇرىس قولدانۋ.
جاس جىگىتتىڭ يدەياسى جەكە فيتنەس-تاجىريبەسىنەن تۋعان. ءوزىن ارىق دەپ ساناپ، سالماق جيناعىسى كەلگەن كەزدە ول كالوريا سانايتىن تانىمال قوسىمشالاردىڭ قولايسىزدىعىن سەزىنگەن. كافەدە نەمەسە مەيرامحانادا دوستارىمەن بىرگە تاماقتانعاندا كالوريانى ءدال ەسەپتەي الماي، سپورتتىق ماقساتىن ءجيى ءۇزىپ تاستايتىن. اقىرى كودتاۋدى بالا كەزدەن مەڭگەرگەن ول جاڭا شەشىم ۇسىنۋدى ويلادى.
2024 -جىلى مامىردا يادەگاري دوستارىمەن بىرگە Cal AI-دى ىسكە قوستى. قوسىمشا كەز كەلگەن تاعامنىڭ سۋرەتىن سالىپ، ونىڭ كالورياسىن كورسەتەدى. جۇيە %90 دالدىكپەن جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە قوسىمشانى App Store مەن Google Play-دەن تەگىن جۇكتەپ الۋعا بولادى، ال جازىلىم باعاسى ايىنا $2,49 نەمەسە جىلىنا $29,99. Fortune باسىلىمى كەلتىرگەن دەرەكتەرگە قاراعاندا، قوسىمشا ايىنا بىرنەشە ميلليون دوللار تابىس اكەلىپ وتىر.
يادەگاري 7 جاسىنان باستاپ كودتاۋدى ۇيرەنىپ، 12 جاسىندا العاشقى ويىن قوسىمشاسىن App Store عا جاريالاعان. 16 جاسىندا مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ويىن سايتىنان ايىنا $60 مىڭعا دەيىن جارناما تابىسىن تاۋىپ، كەيىن ونى $100 مىڭعا ساتىپ جىبەرگەن.
قازىر ول ماياميدە باسقا جاس ستارتاپشىلارمەن بىرگە تۇرادى. «App Mafia» دەپ اتالاتىن توپ قۇرىپ، قوسىمشا جاساۋدىڭ قىر-سىرىن ءبولىسىپ، Gen Z بۋىنىنىڭ جاڭا تەحنولوگيالىق تولقىنىن قالىپتاستىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.