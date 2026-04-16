يران ا ق ش پەن يزرايل شابۋىلدارىنان كەلگەن شىعىندى 270 ميلليارد دوللار دەپ باعالادى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنان كەلگەن شىعىن كولەمىن الدىن الا 270 ميلليارد دوللار دەپ باعالاپ، تولىق وتەماقى تالاپ ەتۋ نيەتىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu Ajansı.
يران ۇكىمەتىنىڭ رەسمي وكىلى فاتەمە موحادجەرانيدىڭ ايتۋىنشا، بۇل ازىرگە الدىن الا ەسەپ. ناقتى سوما بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن ارنايى باعالاۋ راسىمىنەن كەيىن جاريالانادى. ونىڭ سوزىنشە، اسكەري رەپاراتسيالار ماسەلەسى يران دەلەگاتسياسى تاراپىنان بىرنەشە كەلىسسوزدە، سونىڭ ىشىندە يسلامابادتاعى كەزدەسۋلەردە كوتەرىلگەن.
سونداي-اق يراننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى امير سايد يراۆاني ا ق ش پەن يزرايل وپەراتسيالارىنا ءوز اۋماعىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەردى دەپ ەسەپتەلەتىن ءبىرقاتار ءوڭىر ەلدەرىنەن دە وتەماقى تالاپ ەتىلەتىنىن مالىمدەدى. اڭگىمە باحرەين، ساۋد ارابياسى، قاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە يوردانيا تۋرالى بولىپ وتىر.
تەگەراننىڭ مالىمدەۋىنشە، شابۋىلدار سالدارىنان ونەركاسىپ نىساندارى، ينفراقۇرىلىم جانە ەنەرگەتيكا سەكتورىنا ەلەۋلى زالال كەلگەن. قازىر بۇلىنگەن نىسانداردى تۇگەندەۋ جانە بيۋدجەت كىرىسىندەگى شىعىنداردى ەسەپتەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، يران ا ق ش- تىڭ بلوكاداسىنا جاۋاپ رەتىندە قىزىل تەڭىزدى جابۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى.