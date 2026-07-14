جارتى جىلدا حالىقتىڭ ناقتى تابىسى قالاي ءوستى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىقتىڭ ناقتى تابىسى وسكەن. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين باياندادى.
شەنەۋنىكتىڭ سوزىنشە، حالىقتىڭ ناقتى تابىسى 0,1 پايىزعا وسكەن، ال ەكونوميكاداعى جالپى جۇمىسپەن قامتۋ دەڭگەيى 9,4 ميلليون ادامعا جەتكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇعان جىلدىق ينفلياتسيا باياۋلاۋى ىقپال ەتكەن، ول ماۋسىمدا 10,3 پايىزعا دەيىن تومەندەدى.
«ەكونوميكادا جۇمىسپەن قامتۋ دەڭگەيى ءوسىپ، 9,4 ميلليون ادامعا جەتتى. 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتە تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى - 4,5 ميلليون ادام»، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
سونىمەن قاتار، ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 4,1 پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەن.