جارتى جىلدا 4,5 مىڭنان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ەمدەلۋ ءۇشىن بارعان
تاشكەنت. KAZINFORM - قاڭتار- ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا ەم الۋ ماقساتىندا وزبەكستانعا 35 مىڭنان استام شەتەلدىك كەلگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنەن ءمالىم ەتكەندەي، مەديتسينالىق قىزمەتتەر الۋ ءۇشىن اتالعان مەملەكەتكە ەڭ كوپ كەلگەندەر - تاجىكستان (19 مىڭ ادام) مەن قىرعىزستان (9,5 مىڭ ادام) ازاماتتارى.
ودان كەيىن قازاقستاندىقتاردىڭ ۇلەسى باسىم. بيىل 6 ايدا دەرتىنە داۋا ىزدەگەن 4582 قازاقستان ازاماتى وزبەكستانعا بارعان.
كەلەسى ورىنداردا اۋعانستان (1,2 مىڭ ادام) جانە رەسەي (772 ادام) تۇر.
ەسكە سالايىق، جارتى جىلدا 1,5 ميلليوننان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ساياحاتتاپ بارعان.
سونداي-اق، وتاندىق ينۆەستورلار ءبىر ايدا وزبەكستاندا 20 دان استام كومپانيا قۇردى.