KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاقىن دوستارى جوق جاس بريتاندىقتار سانى بەس ەسە ءوستى - زەرتتەۋ

    استانا. KAZINFORM - سوڭعى ونجىلدىقتا انگليادا جاقىن دوستارى جوق جاستار سانى بەس ەسە ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ لوندونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Число молодых британцев без близких друзей выросло в пять раз — исследование
    Фото: Sova,News

    ۇلى بريتانيانىڭ مەملەكەتتىك ساياساتتى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (IPPR) ەسەبىنە سايكەس، بۇگىندە ءاربىر جيىرماسىنشى جاس بريتاندىق بىردە ءبىر جاقىن دوسى جوق ەكەنىن ايتادى. 2014-جىلى مۇنى تەك 100 دەن بىرەۋى عانا ايتقان.

    زەرتتەۋشىلەر جاستار اراسىندا الەۋمەتتىك بايلانىستىڭ جالپى ناشارلاۋىن اتاپ ءوتتى. وسىلايشا، كەم دەگەندە ءۇش جاقىن دوسى بار 16-21 جاستاعى ازاماتتاردىڭ ۇلەسى قىسقاردى. 14 جانە 15 جاستاعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا دوستىق قارىم-قاتىناستارىنا قاناعاتتاناتىنداردىڭ پايىزى دا ازايعان.

    جاستار وزدەرىنىڭ سىرتقى كەلبەتىنە دە كوبىرەك الاڭداي باستادى. بويجەتكەندەردىڭ ۇشتەن ءبىرى عانا سىرتقى كەلبەتىنە قاناعاتتانادى. بوزبالالار اراسىندا سىرتقى كەلبەتىنە قاناعاتتاناتىنداردىڭ ۇلەسى ون جىل بۇرىنعى %50 دان استامنان بۇگىندە %38 عا دەيىن تومەندەدى.

    زەرتتەۋدە جاستاردىڭ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتىنىڭ ايتارلىقتاي ناشارلاعانى دا تىركەلگەن. بۇگىندە 16-24 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەردىڭ %47 ى جانە ەرلەردىڭ %36 ى پسيحولوگيالىق كۇيزەلىس كريتەرييلەرىنە سايكەس كەلەدى.

    اۆتورلاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل جاستاردىڭ وزدەرىن قالاي سەزىنەتىنىنە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وقۋ جانە جۇمىس ىستەۋ قابىلەتىنە دە اسەر ەتەدى.

    2010-2012-جىلدارى 16-24 جاس ارالىعىنداعى ادامداردىڭ تەك %4,1 ى پسيحيكالىق دەنساۋلىق ماسەلەلەرىنە بايلانىستى الدىڭعى ايدا ادەتتەگىدەن از جۇمىس ىستەگەنىن حابارلادى. بۇگىندە بۇل كورسەتكىش ءتورت ەسەدەن استام ارتىپ، %16,8 عا جەتتى.

    IPPR مۇنى قازىرگى ۇرپاقتىڭ الدىڭعى بۋىندارمەن سالىستىرعاندا توزىمدىلىگىنىڭ تومەندەۋىمەن عانا تۇسىندىرۋگە بولمايدى دەپ سانايدى. زەرتتەۋشىلەر بۇل جاعدايدى بىرنەشە فاكتوردىڭ بىرىگۋىمەن بايلانىستىردى: قاتاڭ ۇنەمدەۋ ساياساتىنىڭ اسەرى، COVID-19 پاندەمياسى، الەۋمەتتىك جەلىنىڭ تەز تارالۋى، ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىق جانە وزدىگىنەن ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنىڭ ءوسۋى.

    بۇل رەتتە ەڭ كۇردەلى كەدەرگىلەردىڭ ءبىرى - جالداۋ اقىسىنىڭ جوعارى بولۋى جانە تۇرعىن ءۇي باعالارىنىڭ قولجەتىمسىزدىگى.

    IPPR ساراپشىلارى ماسەلەنىڭ جاستار ساياساتىنان الدەقايدا اسىپ تۇسەتىنىن ەسكەرتتى. ولاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل فاكتورلاردىڭ ۇيلەسىمى جاستاردىڭ وقشاۋلانۋىن ءۇش جولمەن كۇشەيتىپ وتىر: وزدەرىنەن، ءبىر-بىرىنەن جانە تۇتاستاي العاندا قوعامنان.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 16 جاسقا تولماعانداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋىنە تىيىم سالۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايدا قاراۋدى ۇسىنىپ، بالالارعا ارنالعان SIM- كارتالاردى ەنگىزۋدى تاپسىردى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور