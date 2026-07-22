جاقىن ارادا عارىشقا قازاقستاندىق ۇشۋى مۇمكىن بە
قىزىلوردا. KAZINFORM - KAZINFORM ءتىلشىسىنىڭ بۇل سۇراعىنا قىزىلوردا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ «بايقوڭىر» كەشەنىندەگى ارناۋلى وكىلى قايرات نۇرتاي جاۋاپ بەردى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، عارىشقا ءوز وكىلىن جىبەرۋ - مەملەكەت ءۇشىن، قازاق ەلى ءۇشىن ۇلكەن ماقتانىش. بۇل رەتتە ءبىز اسپان الەمىنە ساپار شەگىپ، عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزگەن قازاقستاننىڭ ءۇش وكىلى - توقتار اۋباكىروۆ، تالعات مۇسابايەۆ جانە ايدىن ايىمبەتوۆپەن ماقتانامىز. الايدا، ولاردىڭ ورنىن باساتىن ادام ازىرگە كورىنبەيدى.
- قازىرگى كەزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان، جوسپارلانىپ وتىرعان عىلىمي زەرتتەۋلەر ءۇشىن ۇشىرۋعا بولار ەدى. دەگەنمەن، ازىرگە «عارىشكەر دايىندالىپ جاتىر، وسىنداي ۋاقىتتا ۇشادى» دەپ ايتۋعا ءالى ەرتە، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 14-شىلدەدە ەكى رەسەيلىك عارىشكەر مەن NASA استروناۆتى مىنگەن «سويۋز م س-29» عارىش كەمەسى بەلگىلەنگەن وربيتاعا شىعىپ، حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنا (ح ع س) بەت الدى.