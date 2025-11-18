جاقسى ۇيىقتاۋعا قاجەت 3 دارۋمەن
استانا. قازاقپارات - ەگەر ءتۇن سايىن ۇيىقتاي الماي، قوي ساناپ جاتساڭىز، اعزاڭىزدا ۇيقىعا قاجەتتى دارۋمەندەر جەتىسپەۋى مۇمكىن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر دارۋمەندەر مەلاتونين مەن سەروتونين دەڭگەيىنە اسەر ەتىپ، تەرەڭ ءارى ساپالى ۇيقىنى قامتاماسىز ەتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
C دارۋمەنى
بۇل دارۋمەن تەك يممۋنيتەت ءۇشىن ەمەس، ۇيقى ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن دە قاجەت. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، س دارۋمەنىنىڭ جوعارى دەڭگەيى ۇيقى اپنوەسىنىڭ (ادامنىڭ ۇيقى كەزىندە تىنىسى ۋاقىتشا توقتاپ قالاتىن جاعداي) قاۋپىن تومەندەتەدى.
قايدان الامىز: سيترۋس جەمىستەرىمەن قاتار، قىرىققابات، تاڭقۋراي، قىزاناق، كليۋكۆا، قاراقات، قۇلپىناي جانە ءتاتتى بۇرىش قۇرامىندا مول.
D دارۋمەنى
بۇل - كۇن ساۋلەسىنەن تۇزىلەتىن «كۇن دارۋمەنى». ونىڭ جەتىسپەۋشىلىگى كوڭىل-كۇيدىڭ تومەندەۋىنە، ۇيقى بۇزىلىستارىنا جانە شارشاعىشتىققا اكەلەدى. 2018 -جىلعى زەرتتەۋ بويىنشا، D دارۋمەنىنىڭ دەڭگەيى 20 ن گ/م ل-دەن تومەن بولسا، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋ قاۋپى بىرنەشە ەسە ارتادى.
قايدان الامىز: بالىق (لوسوس، سكۋمبريا)، جاڭعاقتار، ساڭىراۋقۇلاق، جۇمىرتقا، ىرىمشىك، ءزايتۇن مايى جانە داندەر.
B توبىنىڭ دارۋمەندەرى
بۇل توپتاعى دارۋمەندەر تريپتوفان اتتى زاتتىڭ اعزاعا ءتۇسۋىن رەتتەيدى: ءدال وسى زاتتان مەلاتونين تۇزىلەدى. ال مەلاتونين ءبىزدىڭ ۇيىقتاۋ ۋاقىتىمىز بەن تۇنگى تىنىعۋدىڭ ساپاسىن باسقارادى.
قايدان الامىز: ءسۇت ونىمدەرى، باۋىر، بۇيرەك، مايى از ەت، تۇتاس ءداندى نان، كارتوپ، جاڭعاقتار مەن سيترۋس جەمىستەرى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ءجيى ۇيىقتاي المايتىن بولساڭىز، الدىمەن اعزاداعى دارۋمەن دەڭگەيىن تەكسەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا تاماقتانۋ راتسيونىڭىزدى قايتا قاراعان ءجون.