جاقسى ۇيقى ميدى «جاسارتا» الادى - 27 مىڭ ادام قاتىسقان زەرتتەۋ قورىتىندىسى
ءبىز ءومىرىمىزدىڭ ۇشتەن ءبىرىن ۇيقىمەن وتكىزەمىز، ءبىراق بۇل بوس ۋاقىت ەمەس. ۇيقى - دەنەنى قالپىنا كەلتىرىپ، ميدى قورعايتىن بەلسەندى ۇدەرىس. جاڭا زەرتتەۋ 40- 70 جاستاعى ۇلى بريتانيانىڭ 27 مىڭنان استام تۇرعىنىنىڭ ۇيقى ادەتتەرى مەن ميىنىڭ م ر ت دەرەكتەرىن سالىستىرىپ، ۇيقىسى ناشار ادامداردىڭ ميى حرونولوگيالىق جاسىنا قاراعاندا «كارىلەۋ» كورىنەتىنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى psypost.org.
كەيىنگى جىلدارداعى جاساندى ينتەللەكت پەن مرت تالداۋى مي جاسىن جۇزدەگەن بەلگىنىڭ نەگىزىندە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى، مي ءتىنىنىڭ جۇقارۋى، قان تامىرلارىنداعى زاقىم، قىرتىستىڭ جۇقارۋى سياقتى ماركەرلەر ەسەپكە الىنادى. زەرتتەۋدە ەڭ ساۋ قاتىسۋشىلاردىڭ سكاندارى نەگىزىندە مودەل «قالىپتى قارتايۋدى» ۇيرەنىپ، كەيىن بارلىق توپقا قولدانىلعان. ناتيجەسى جوعارى شىققان مي جاسى كوگنيتيۆتى قۇلدىراۋ مەن دەمەنتسيا قاۋپىنىڭ جوعارىلاۋىمەن بايلانىستى دەپ بۇرىنعى ەڭبەكتەردە كورسەتىلگەن، سوندىقتان بۇل سيگنالدى ەلەۋسىز قالدىرماۋ كەرەك. بۇل بايلانىس سەبەپ-سالداردى دالەلدەمەيدى، الايدا ىقتيمال قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتەدى.
ۇيقى ۇزدىكسىز بۇزىلسا، جىلدار بويى جينالىپ، مي جاسىن ىلگەرىلەتەتىن ماركەرلەر كۇشەيۋى مۇمكىن. كەرىسىنشە، ۇيقى گيگيەناسىن جاقسارتۋ - مي دەنساۋلىعىن ۇزاق مەرزىمدە قولداۋدىڭ ەڭ قولجەتىمدى قادامى.