جاقسى ادامدارىم: جىل بويى ەل جۇرەگىنەن ورىن العان ازاماتتار ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا «جاقسى ادام - 2025» ارنايى سىيلىعىنىڭ سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. ءداستۇرلى ماراپاتتى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قۇرامىنداعى Jibek Joly تەلەارناسى ۇيىمداستىردى. بيىل جوبا ءتورتىنشى رەت وتكىزىلدى.
« جاقسى ادام» ارنايى سىيلىعى جىل سايىن ادال ەڭبەگىمەن، جاناشىر ىسىمەن، ازاماتتىق ۇستانىمىمەن ەرەكشەلەنگەن جاندارعا تابىستالادى. بيىل «جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى» اياسىندا ەل دامۋىنا ءۇنسىز ۇلەس قوسىپ جۇرگەن 7 ازامات ماراپاتتالدى. لاۋرەاتتارعا ديپلوم، مۇسىنشە جانە 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قارجىلاي سىيلىق بەرىلدى.
وت ىشىنەن ادام الىپ شىققان باتىر - تالعات ءمۇسىرات
شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىندا بولعان ءورت كەزىندە شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى تالعات ءمۇسىرات ءوز ءومىرىن قاتەرگە تىگىپ، تۇتىنگە تۇنشىعىپ جاتقان ۇيگە كىرگەن. ول قارت ايەل مەن 4 بالانى امان الىپ شىقتى. قۇتقارۋشىلار كەلگەنگە دەيىن ارەكەت ەتكەن ازاماتتىڭ بۇل ەرلىگى ەل ىشىندە ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى. ادام ءومىرىن ءبىرىنشى ورىنعا قويعان باتىلدىعى ءۇشىن تالعات ءمۇسىرات «جاقسى ادام - 2025» سىيلىعىنا يە بولدى.
داۋىلعا مويىماعان مەتەورولوگ - پەتر لۋپەنكوۆ
پەتر يۆانوۆيچ لۋپەنكوۆ - كاسپي تەڭىزىندەگى كۋلالى ارالىندا ورنالاسقان گيدرومەتەورولوگيالىق ستانتسيانىڭ باسشىسى. ول 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى ەكسترەمالدى جاعدايدا قىزمەت ەتىپ كەلەدى. توقسانىنشى جىلدارى ستانتسيانى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن عيماراتتى وتىنعا بولشەكتەپ اكەتۋدەن قورعاعان، تالاي قيىندىقتى باستان وتكەرگەن مامان ءوز ىسىنە ادالدىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتتى. وسى ەڭبەگى ءۇشىن ول ارنايى سىيلىقپەن ماراپاتتالدى.
انا مەن بالا ءومىرىن امان ساقتاعان دارىگەر - گۇلميرا ماعزۇموۆا
اكۋشەر-گينەكولوگ گۇلميرا اۋەزحان قىزى ماعزۇموۆا - ەلىمىزدە جاتىرىشىلىك قان قۇيۋ وپەراتسيالارىن جۇرگىزەتىن بىرەگەي مامان. ول ۇرىقتىڭ اۋىر پاتولوگيالارىن ەرتە انىقتاپ، جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينانى پراكتيكاعا ەنگىزدى. مىڭداعان وتباسىعا ءۇمىت سىيلاعان ەڭبەگى ءۇشىن دارىگەر «جاقسى ادام - 2025» اتاعىنا لايىق دەپ تانىلدى.
اققۋدى اجالدان اراشالاعان اۋىل تۇرعىنى - باۋىرجان جاقىپوۆ
پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋدانىندا باۋىرجان جاقىپوۆ اكەسىمەن بىرگە مۇزعا قاتىپ قالعان اققۋلاردى قۇتقارىپ قالدى. تابيعاتقا جاناشىرلىق تانىتقان بۇل ارەكەت الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تارالىپ، كوپشىلىكتىڭ ىقىلاسىنا بولەندى. جانۋارلارعا دەگەن قامقورلىعى ءۇشىن ول ارنايى سىيلىق يەگەرى اتاندى.
ەكى ميلليون اعاش ەككەن قارت باعبان - بەكتاي سۇلەيمەنوۆ
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى، 86 جاستاعى بەكتاي سۇلەيمەنوۆ ءومىرىنىڭ 60 جىلىن ورمان شارۋاشىلىعىنا ارناعان. ول 2 ميلليوننان استام اعاش وتىرعىزىپ، زەينەتكە شىققان سوڭ دا تۋعان جەرىن كوگالداندىرۋدى توقتاتپاعان. تابيعاتتى قورعاۋداعى ولشەۋسىز ەڭبەگى ءۇشىن ارداگەر «جاقسى ادام - 2025» سىيلىعىنا يە بولدى.
40 جىل جەدەل جاردەمدە جۇرگەن فەلدشەر - گۇلزادا ابدىعاليەۆا
گۇلزادا ماكيەت قىزى ابدىعاليەۆا جەدەل جاردەم سالاسىندا 40 جىل بويى ۇزدىكسىز قىزمەت اتقارىپ كەلەدى. ول كەز كەلگەن جاعدايدا دۇرىس شەشىم قابىلداپ، تالاي جاننىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. مەديتسيناداعى ادال ەڭبەگى مەن مەيىرىمى ءۇشىن ارنايى سىيلىق تابىستالدى.
تاۋ مەن تابيعاتتىڭ شىنايى جاناشىرى - تيمۋر حاسەنوۆ
الماتىلىق بەلسەندى تيمۋر حاسەنوۆ بىرنەشە جىلدان بەرى الما-اراسان شاتقالىن قوقىستان تازالاۋدى ادەتكە اينالدىرعان. ونىڭ باستاماسى ەكولوگيالىق قوزعالىسقا ۇلاسىپ، ەرىكتىلەردى بىرىكتىردى. قورشاعان ورتانى قورعاۋداعى بەلسەندىلىگى ءۇشىن ول «جاقسى ادام - 2025» سىيلىعىنا يە بولدى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى مەن مادەنيەت وكىلدەرى قاتىستى.
ماراپاتتاۋ ءراسىمىنىڭ تولىق نۇسقاسى جاڭا جىل قارساڭىندا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ ەفيرىنەن كورسەتىلەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك