ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:07, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جاق سۇيەگى سىنعان: «قايرات» قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ ماتچ كەزىندە جاراقات الدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىلىق كوماندانىڭ قاقپاشىسى «اقتوبە» ويىنشىسى جايرو جانمەن سوقتىعىسىپ، جاق سۇيەگىن سىندىرىپ الدى.

    Голкипер «Кайрата» получил травму перед матчем Лиги чемпионов
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    اقتوبەدە ءوتىپ جاتقان ماتچتا الماتىلىق كلۋبتىڭ قاقپاسىندا 18 جاستاعى شەرحان قالمۇرزا تۇر.

    «قايرات» كلۋبى ازىرگە ءوز الاڭىندا 1:0 ەسەبىمەن قارسىلاس كوماندانى جەڭىپ جاتىر. كەزدەسۋدەگى ءبىرىنشى گولدى داستان ساتپايەۆ سوقتى.

    ايتا كەتەيىك، «قايرات» 18-قىركۇيەك كۇنى چ ل اياسىندا «سپورتينگپەن» كەزدەسەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار