19:07, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جاق سۇيەگى سىنعان: «قايرات» قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ ماتچ كەزىندە جاراقات الدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىلىق كوماندانىڭ قاقپاشىسى «اقتوبە» ويىنشىسى جايرو جانمەن سوقتىعىسىپ، جاق سۇيەگىن سىندىرىپ الدى.
اقتوبەدە ءوتىپ جاتقان ماتچتا الماتىلىق كلۋبتىڭ قاقپاسىندا 18 جاستاعى شەرحان قالمۇرزا تۇر.
«قايرات» كلۋبى ازىرگە ءوز الاڭىندا 1:0 ەسەبىمەن قارسىلاس كوماندانى جەڭىپ جاتىر. كەزدەسۋدەگى ءبىرىنشى گولدى داستان ساتپايەۆ سوقتى.
ايتا كەتەيىك، «قايرات» 18-قىركۇيەك كۇنى چ ل اياسىندا «سپورتينگپەن» كەزدەسەدى.