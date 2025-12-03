جانىبەكتىڭ دوپينگ سىناماسىنان قانداي تىيىم سالىنعان زات تابىلعانى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان قانداي تىيىم سالىنعان زات تابىلعانى بەلگىلى بولدى.
BoxingScene باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرىكتى دوپينگكە قارسى قاۋىمداستىق (VADA) بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان مەلدوني دارىلىك زاتىن تاپقان.
ايتا كەتەرلىگى، مەلدوني شىعىس ەۋروپانىڭ كەيبىر ەلدەرىندە رەتسەپت بويىنشا بەرىلەتىن ءدارى بولىپ سانالادى، ءبىراق ءالىمحان ۇلى بۇل زاتتى بۇرىن-سوڭدى قولدانعانىن جوققا شىعارعاندىقتان، بۇل داۋلى ماسەلە بولۋى مۇمكىن.
مەلدوني 2016-جىلى دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىكتىڭ (WADA) جارىس كەزىندە دە، جارىستان تىس ۋاقىتتا دا قولدانۋعا تىيىم سالىنعان دارىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلدى. سەبەبى ول توزىمدىلىكتى ارتتىرۋ جانە وڭالتۋ مەن قالپىنا كەلۋ پروتسەسىن جەدەلدەتۋ ءۇشىن مەتابوليزمدى وزگەرتۋ قابىلەتىنە بايلانىستى.
باسىلىمنىڭ ايتۋىنشا، دارىلىك زاتتاردى تەكسەرۋ كەزىندەگى بارلىق جاعىمسىز ناتيجەلەرگە قاتىستى ستاندارت سياقتى، كىنالى تاراپ ءوزىنىڭ «ۆ» ۇلگىسىن تەكسەرۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى. ناتيجەنىڭ ءارتۇرلى بولۋى وتە سيرەك كەزدەسەدى. دەگەنمەن بوكسشىلار كۇدىككە ىلىككەننەن كەيىن تەستتەن قايتا ءساتتى وتكەن جاعدايلار بولعان.