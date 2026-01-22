جانىبەكتىڭ باسى داۋعا قالۋى كومانداسىنىڭ السىزدىگى - تۇرسىنعالي ەدىلوۆ
استانا. KAZINFORM - جانىبەك ءالىمحان ۇلى 2025-جىلدىڭ 6-جەلتوقسانىندا ا ق ش- تا WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارامەن ءۇش چەمپيوندىق بەلبەۋدى بىرىكتىرۋ ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزۋى ءتيىس بولعان.
الايدا VADA جۇرگىزگەن دوپينگ-سىنامادا مەلدوني انىقتالىپ، ايقاس كەيىنگە قالدىرىلدى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى تۇرسىنعالي ەدىلوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ماڭىزدى جەكپە-جەك قارساڭىندا جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋىنا ىلىگۋى - ونىڭ كومانداسىنىڭ السىزدىگىن كورسەتەدى.
«ءۇش بىردەي چەمپيوندىق بەلبەۋدى قورعاۋعا ارنالعان اسا ماڭىزدى جەكپە-جەك الدىندا دوپينگ داۋىنا ءىلىنۋ كوماندا جۇمىسىنىڭ السىزدىگىن بىلدىرەدى. مۇنداي دەڭگەيدەگى كەزدەسۋدە ءاربىر ۇساق-تۇيەككە دەيىن نازار اۋدارۋ قاجەت. سەبەبى بۇل جاي عانا جەكپە-جەك ەمەس، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك»، - دەيدى باپكەر.
تۇرسىنعالي ەدىلوۆ جانىبەك ءالىمحان ۇلىن وتە مىقتى بوكسشى دەپ باعالاپ، ونى گەننادي گولوۆكيننىڭ جولىن جالعاپ كەلە جاتقان تالانت يەسى رەتىندە اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، ونىڭ كومانداسى حالىقارالىق دەڭگەيگە ساي بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتادى.
«كوماندا مۇشەلەرى اعىلشىن ءتىلىن ءبىلۋى، ەركىن سويلەي الۋى كەرەك. تەك «Qazaq style»- مەن شەكتەلىپ قالۋ قاتە. شەتەلدە جانىبەكتىڭ جانكۇيەرلەرى از ەمەس، سولارمەن اشىق سويلەسىپ، سۇحبات بەرگەنى ماڭىزدى. بارلىق ماسەلەنى الدىن الا شەشۋ بوكسشىنىڭ كومانداسى، پروموۋتەرلەرى مەن مەنەدجەرلەرىنىڭ تىكەلەي مىندەتى»، - دەيدى ول.
سونداي-اق باپكەر قانداي شەشىم قابىلدانسا دا، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ مانسابىن جالعاستىرۋ-جالعاستىرماۋى سپورتشىنىڭ وزىنە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قانداي شەشىم شىعاتىنىن سوڭىنا دەيىن كۇتۋ كەرەك. ءبىراق قانداي جاعداي بولماسىن، ەگەر جانىبەك قالاسا، بۇل سىناقتان كەيىن دە ساعى سىنباي، مانسابىن جالعاستىرا الادى. الەمدىك تاجىريبەدە 50 جاسقا دەيىن جۇدىرىقتاسىپ جۇرگەن بوكسشىلار بار»، - دەيدى ارداگەر باپكەر.
تۇرسىنعالي ەدىلوۆ دوپينگ قولداندى دەگەن كۇدىك راستالسا، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلىپ قالۋ قاۋپى جوعارى ەكەنىن دە جاسىرمادى.
«ەگەر دوپينگ قولدانعانى دالەلدەنسە، چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلۋ ىقتيمالدىعى وتە جوعارى»، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار باپكەر قوعامدا ايتىلىپ جۇرگەن «اياقتان شالۋ» تۋرالى پىكىردى دە تولىق جوققا شىعارمايتىنىن جەتكىزدى.
«قارسىلاستار تاراپىنان بەلگىلى ءبىر كەدەرگىلەر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارۋعا بولمايدى. قالاي بولعاندا دا، بارلىعىن ۋاقىت كورسەتەدى»، - دەدى تۇرسىنعالي ەدىلوۆ.