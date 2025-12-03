جانىبەكتەن دوپينگ تابىلۋىنا قاتىستى تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى سەرىك جاراسبايەۆ بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنان دوپينگ تابىلۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسىمەن بايلانىستا. وكىنىشكە وراي، دوپينگكە قارسى ۇيىم مەلدوني ودان انىقتاۋىنا بايلانىستى جەكپە-جەك بولمايدى. دەگەنمەن، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ مالىمدەمەسىن سەنەمىز جانە ونىڭ دوپينگ قابىلداماعانىنا سەنىمدىمىز. اعزاسىنا دوپينگتىڭ قالاي تۇسكەنىن دوپينگكە قارسى ۇيىممەن ءالى دە انىقتاۋ قاجەت، - دەدى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ۆيتسە-مينيستر قورىتىندى شىعارۋعا اسىقپاۋعا، دوپينگكە قارسى تەكسەرۋدىڭ تولىق اياقتالۋىن كۇتۋگە شاقىردى.
- تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى بۇل جايتتان تىس قالمايدى. جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. قاجەت بولسا، وسى جايتقا قۇقىقتىق الاڭدا باعا بەرە الاتىن حالىقارالىق ساراپشىلاردى تارتا الامىز. قازىرگى ۋاقىتتا قالاي پايدا بولعانىنا قاتىستى بىرنەشە پىكىر ايتىلىپ جاتىر. ءبىراق، مەن ناقتى جاۋاپ بەرە المايمىن. ەڭ الدىمەن رەسمي اقپارات كۇتۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، مۇنداي جايت كەزىندە ءار سپورتشىنىڭ ءوزى قورعاۋ ءتاسىلى دە، مۇمكىندىگى دە بار. ونىڭ كومانداسىنا ءبىزدىڭ تاراپتان قانداي ءدا بىر كومەك كەرەك بولسا دايىنبىز، - دەدى سەرىك جاراسبايەۆ.
بۇگىن ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولىپ تۇرعان جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) مەن WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارا (31-3-3، 19 KO) اراسىنداعى جىلدىڭ باستى جەكپە-جەگى رەسمي تۇردە وتپەيتىنى بەلگىلى بولدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي