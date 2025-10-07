جانىبەكپەن جەكپە-جەك: كروۋفورد قازاق بوكسشىسىنا شارت قويدى
استانا. KAZINFORM – ەكىنشى ورتا سالماقتاعى ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى، امەريكالىق بوكسشى تەرەنس كروۋفوردتىڭ جاتتىقتىرۋشىسى بەرني دەۆيس شاكىرتىنىڭ ورتا سالماققا قايتا ورالۋى ءۇشىن قانداي شارت قويىلاتىنىن مالىمدەدى.
13-قىركۇيەكتە كروۋفورد ەكى سالماققا جوعارى كوتەرىلىپ، مەكسيكالىق ساۋل «كانەلو» الۆارەستى تورەشىلەردىڭ ءبىر اۋىز شەشىمىمەن جەڭىپ، مانسابىنداعى ءۇشىنشى ديۆيزيوندى باعىندىرعان ەدى. وسى تاريحي جەڭىستەن كەيىن امەريكالىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى سپورتتاعى ەڭ تابىستى جانە بەدەلدى بوكسشىلاردىڭ قاتارىنا ەندى.
الايدا، جاتتىقتىرۋشىسى بەرني دەۆيستىڭ ايتۋىنشا، كروۋفورد ءوز ميسسياسىن ورىندادى جانە ەندى تەك ەرەكشە ۇسىنىس بولسا عانا رينگكە قايتا ورالۋى مۇمكىن.
«مەنىڭ ويىمشا، كروۋفوردتىڭ مانسابى اياقتالدى. ەگەر وعان 100 ميلليون دوللار ۇسىنباسا، ورتا سالماققا ءتۇسىپ، جاڭا قارسىلاستارمەن ايقاسۋدىڭ ەش ءمانى جوق. قالعاندارى ءوزارا جۇدىرىقتاسىپ، كىم مىقتى ەكەنىن انىقتاسىن»، - دەدى دەۆيس Sports Illustrated-كە بەرگەن سۇحباتىندا.
جاتتىقتىرۋشىنىڭ پىكىرىنشە، الدىمەن كارلوس ادامەس، جانىبەك ءالىمحان ۇلى جانە ەريسلاندي لارا ءوزارا كۇش سىناسىپ، ورتا سالماقتاعى «ابسوليۋت» چەمپيوندى انىقتاۋى كەرەك. تەك سودان كەيىن عانا كروۋفورد «ناعىز كورولمەن» ايقاسۋعا دايىن بولۋى مۇمكىن.
«ولار بارلىق بەلبەۋدى بىرىكتىرىپ، ابسوليۋتتى چەمپيوندى انىقتاسىن. سوندا عانا ءبىز جەڭىمپازبەن كەزدەسۋ تۋرالى ويلانامىز. باسقا جاعدايدا كروۋفوردتىڭ رينگكە قايتا شىعۋى ەكىتالاي. ول بوكستا قول جەتكىزۋگە بولاتىننىڭ بارىنە جەتتى. تەك 100 ميلليون دوللارلىق ۇسىنىس پەن بارلىق تيتۋلدار ءباس تىگىلەتىن كەرەمەت شوۋ ۇيىمداستىرىلسا عانا بۇل جەكپە-جەك مۇمكىن بولادى»، - دەپ تۇيىندەدى دەۆيس.
ەسكە سالايىق، ورتا سالماقتا قازىر ەكى چەمپيوندىق بەلبەۋدىڭ يەگەرى - قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى. ەگەر بۇل جەكپە-جەك جۇزەگە اسسا، ول زاماناۋي بوكستىڭ ەڭ ءىرى جانە تاريحي شايقاستارىنىڭ ءبىرى بولماق.