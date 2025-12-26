جانىبەك ورتا سالماقتاعى ەڭ ۇزدىك بوكسشى - روي دجونس
استانا. KAZINFORM - اتى اڭىزعا اينالعان امەريكالىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى كىشى روي دجونس WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى تۋرالى پىكىرىمەن ءبولىستى. بۇل تۋرالى Sports.kz جازدى.
تانىمال بوكسشى YouTube تەگى SPORT+ ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا جانىبەكتىڭ ۇزدىك ەكەنىن ايتتى.
- جانىبەك - ورتا سالماقتاعى ەڭ ۇزدىك بوكسشى. ول الەمگە ءوزىنىڭ مىقتىلىعىن كورسەتۋى، دالەلدەۋى كەرەك. بۇل الداعى ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندەگى ماسەلە، - دەدى امەريكالىق سپورتشى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كەزەكتى جەكپە-جەگى الدىنداعى دوپينگ تەستىنەن وتپەي قالعانىن جازعانبىز. وسى جاعدايعا بايلانىستى جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن لارانىڭ جەكپە- جەگى رەسمي تۇردە توقتاتىلعان بولاتىن.