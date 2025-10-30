ق ز
    14:55, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ەريسلاندي لارامەن چەمپيوندىق جەكپە-جەگى رەسمي جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى قاتىساتىن ورتا سالماقتاعى WBO IBF جانە WBA بەلبەۋلەرى ءۇشىن بىرىككەن تيتۋلدىق جەكپە-جەك رەسمي تۇردە جاريالاندى.

    Жәнібек Әлімханұлының алдағы жекпе-жегі ресми түрде жарияланды
    Фото: sports.kz

    وتانداسىمىز قازىرگە دەيىن WBO ،IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتانعان. ەندى جانىبەك 6 -جەلتوقساندا WBA تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    بۇل جەكپە-جەك ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىندا ورنالاسقان سان- انتونيو قالاسىندا وتەدى. اتالعان بوكس كەشىندە لامونت روۋچ پەن يسااك «پيتبۋل» كرۋس تا ءوزارا كىم مىقتىنى انىقتايدى.

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى 1993 -جىلى 1- ساۋىردە دۇنيەگە كەلگەن. اۋەسقوي بوكستا 2013 -جىلى الەم چەمپيونى اتاعىنىپ، سول جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.

    2015 -جىلدان بەرى كاسىپقوي بوكستا 17 جەكپە-جەك وتكىزىپ، سونىڭ بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.

    بۇعان دەيىن جانىبەك 2025 -جىلدىڭ 5-ساۋىرىندە فرانسيالىق بوكسشى اناۋەل نگاميسسەنگۋدەن بەسىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭگەن ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
