جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ەريسلاندي لارامەن چەمپيوندىق جەكپە-جەگى رەسمي جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى قاتىساتىن ورتا سالماقتاعى WBO IBF جانە WBA بەلبەۋلەرى ءۇشىن بىرىككەن تيتۋلدىق جەكپە-جەك رەسمي تۇردە جاريالاندى.
وتانداسىمىز قازىرگە دەيىن WBO ،IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتانعان. ەندى جانىبەك 6 -جەلتوقساندا WBA تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
بۇل جەكپە-جەك ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىندا ورنالاسقان سان- انتونيو قالاسىندا وتەدى. اتالعان بوكس كەشىندە لامونت روۋچ پەن يسااك «پيتبۋل» كرۋس تا ءوزارا كىم مىقتىنى انىقتايدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى 1993 -جىلى 1- ساۋىردە دۇنيەگە كەلگەن. اۋەسقوي بوكستا 2013 -جىلى الەم چەمپيونى اتاعىنىپ، سول جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.
2015 -جىلدان بەرى كاسىپقوي بوكستا 17 جەكپە-جەك وتكىزىپ، سونىڭ بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.
بۇعان دەيىن جانىبەك 2025 -جىلدىڭ 5-ساۋىرىندە فرانسيالىق بوكسشى اناۋەل نگاميسسەنگۋدەن بەسىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭگەن ەدى.