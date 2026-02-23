ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:44, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ قارسىلاسى انىقتالاتىن جەكپە-جەك كۇنى جاريالاندى

    استانا. قازاقپارات - ورتا سالماقتا WBO تۇجىرىمى بويىنشا ۋاقىتشا الەم چەمپيونى اتاعى ساراپقا سالىناتىن جەكپە-جەك كۇنى انىقتالدى.

    Әлімханұлы өзінің болашақ жоспарын жеңгеннен айтты
    Фото: Sports.kz

    بريتانيالىق دەنزەل بەنتلي (21-3-1، 17 ك و) مەن ۆەنەسۋەلالىق ەندري سااۆەدرا (17-1-1، 14 ك و) اراسىنداعى ايقاس 4-ءساۋىر كۇنى لوندونداعى ايگىلى O2 Arena ارەناسىندا وتەدى. قازىرگى تاڭدا WBO رەيتينگىندە بەنتلي -ءبىرىنشى، ال سااۆەدرا ەكىنشى ورىندا تۇر.

    ال وسى كەزدەسۋ جەڭىمپازى كەيىن ورتا سالماقتاعى WBO نۇسقاسى بويىنشا تولىققاندى الەم چەمپيونى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن (17-0، 12 ك و) جۇدىرىقتاسۋى ءتيىس.

    ەسكە سالا كەتەيىك، دوپينگ-سىناماسىنان مەلدوني تابىلعان جانىبەك ءبىر جىلعا جارىستاردان شەتتەتىلگەن بولاتىن. ونىڭ ديسكۆاليفيكاتسيا مەرزىمى 2026-جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن جالعاسادى. وسى مەرزىم اياقتالعان سوڭ ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيون اتانعان بوكسشىمەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس.

    ايتا كەتەيىك، ءالىمحان ۇلى مەن بەنتلي بۇعان دەيىن 2022-جىلى شارشى الاڭدا كەزدەسكەن. ول كەزدە «قازاق ستيلى» 12 راۋند قورىتىندىسى بويىنشا جەڭىسكە جەتكەن ەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار