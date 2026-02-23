جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ قارسىلاسى انىقتالاتىن جەكپە-جەك كۇنى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - ورتا سالماقتا WBO تۇجىرىمى بويىنشا ۋاقىتشا الەم چەمپيونى اتاعى ساراپقا سالىناتىن جەكپە-جەك كۇنى انىقتالدى.
بريتانيالىق دەنزەل بەنتلي (21-3-1، 17 ك و) مەن ۆەنەسۋەلالىق ەندري سااۆەدرا (17-1-1، 14 ك و) اراسىنداعى ايقاس 4-ءساۋىر كۇنى لوندونداعى ايگىلى O2 Arena ارەناسىندا وتەدى. قازىرگى تاڭدا WBO رەيتينگىندە بەنتلي -ءبىرىنشى، ال سااۆەدرا ەكىنشى ورىندا تۇر.
ال وسى كەزدەسۋ جەڭىمپازى كەيىن ورتا سالماقتاعى WBO نۇسقاسى بويىنشا تولىققاندى الەم چەمپيونى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن (17-0، 12 ك و) جۇدىرىقتاسۋى ءتيىس.
ەسكە سالا كەتەيىك، دوپينگ-سىناماسىنان مەلدوني تابىلعان جانىبەك ءبىر جىلعا جارىستاردان شەتتەتىلگەن بولاتىن. ونىڭ ديسكۆاليفيكاتسيا مەرزىمى 2026-جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن جالعاسادى. وسى مەرزىم اياقتالعان سوڭ ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيون اتانعان بوكسشىمەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، ءالىمحان ۇلى مەن بەنتلي بۇعان دەيىن 2022-جىلى شارشى الاڭدا كەزدەسكەن. ول كەزدە «قازاق ستيلى» 12 راۋند قورىتىندىسى بويىنشا جەڭىسكە جەتكەن ەدى.