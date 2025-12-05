جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى تاعى ءبىر مارتە ءۇن قاتتى
استانا. KAZINFORM – بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى تاعى ءبىر مارتە ءۇن قاتتى.
«بۇيىرسا بۇل دا ارتتا قالادى. بۇرىن سالماق جاساي الماي قالعاندا دا ءبىراز ادام كۇماندانعان. كەيىن ولار دا جانكۇيەر بولىپ كەتتى. ول قيىندىق تا ارتتا قالدى. بۇل دوپينگ داۋى دا شەشىلەدى! ءبىزدىڭ كوماندا - ەڭ مىقتى كوماندا!.. ءبىزدىڭ ماقسات ايقىن. ول ماقساتتان ءبىزدى ەشقانداي قيىندىق تايدىرا المايدى. سىناپ جاتقاندارعا ءمان بەرمەڭىزدەر! ولار بۇرىننان بار»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، كوماندا ءمازىر دە، دارۋمەندەر دە ءدال بۇرىنعىداي ەكەنىن مالىمدەدى.
«ەڭ باستىسى ءبىز تازامىز! بىزدەن ەشقانداي كىنا مەن قاتە كەتپەدى. ءبارى - بۇرىنعى دارۋمەندەر مەن بۇرىنعى ءمازىر. اناليزدىڭ ەكىنشى قورابىن اشۋعا ءوتىنىش جازىلدى! جاۋابىن كۇتەمىز!» - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دە بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى دوپينگ داۋىنا قاتىستى جاۋاپ بەردى.