جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM – بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى تاعى ءبىر مارتە ءۇن قاتتى. بۇل اقپارات بەرىك سۇلتاننىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاندى.
«جانىبەك اق! تىيىم سالىنعان ەشقانداي زات قولدانبايدى! بوكستاعى دوپينگ داۋى بويىنشا ماماندار اينالىسىپ جاتىر. پروموۋتەر، مەنەدجەر مەن زاڭگەرلەر جۇمىس ىستەپ جاتىر. جانىبەك تە، مەن دە ەشتەڭە جاساي المايمىز، بىزدىكى تەك كۇتۋ! بارىنشا از ۋاقىتقا شەتتەتىلۋ بويىنشا جۇمىس جاسالىپ جاتىر. قايعىرىپ وتىرا بەرگەننەن ەشتەڭە شەشىلمەيدى. بۇدان دا وتەمىز»، - دەپ جازدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر بۇكىل ماسەلە جان-جاقتى زەرتتەلىپ جاتىر.
«ۆ سىناماسىنان دا سول زات شىققان ەكەن. وكىنىشتى ارينە! ءبىراق باسقاشا بولۋ مۇمكىندىگى تومەن ەدى. ەندىگى قادام نە بولادى، سونى كۇتىپ وتىرمىز. قايدان اعزاعا كىرۋى مۇمكىن دەگەن سۇراقتار كوتەرىلىپ جاتىر. ويتكەنى جانىبەك تىيىم سالىنعان زات قولدانباعان! كۇتەيىك اقىرىن!» - دەدى ول.
جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋى
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى دوپينگ داۋىنا قاتىستى بىرنەشە مارتە جاۋاپ بەردى. ولار تازا ەكەنىن، تاماق تا، دارۋمەن دە باياعى قالپىندا ەكەنىن مالىمدەدى.