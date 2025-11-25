ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:55, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەگىن قاشان جانە قايدان كورۋگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازىرگە دەيىن WBO ،IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتانعان وتانداسىمىز جانىبەك ءالىمحان ۇلى 6-جەلتوقساندا ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەتىنى بەلگىلى. وسى جەكپە-جەكتى قاشان جانە قايدان كورۋگە بولاتىنى بەلگىلى بولدى.

    Жәнібек Әлімханұлының алдағы жекпе-жегі ресми түрде жарияланды
    Фото: sports.kz

    ءۇشىنشى الەم چەمپيونى تيتۋلى ءۇشىن جەكپە-جەك ا ق ش- تىڭ سان-انتونيو قالاسىنداعى Frost Bank Center ارەناسىندا وتەدى.

    Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارى ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەگىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى. بوكس كەشى وسى ارنالاردا تاڭعى 6:00 دە باستالادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، وتانداسىمىز جانىبەك 6-جەلتوقساندا WBA تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار