جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەگىن قاشان جانە قايدان كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازىرگە دەيىن WBO ،IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتانعان وتانداسىمىز جانىبەك ءالىمحان ۇلى 6-جەلتوقساندا ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەتىنى بەلگىلى. وسى جەكپە-جەكتى قاشان جانە قايدان كورۋگە بولاتىنى بەلگىلى بولدى.
ءۇشىنشى الەم چەمپيونى تيتۋلى ءۇشىن جەكپە-جەك ا ق ش- تىڭ سان-انتونيو قالاسىنداعى Frost Bank Center ارەناسىندا وتەدى.
Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارى ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەگىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى. بوكس كەشى وسى ارنالاردا تاڭعى 6:00 دە باستالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتانداسىمىز جانىبەك 6-جەلتوقساندا WBA تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.