جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ ىسىنە قاتىستى ماڭىزدى جاڭالىق ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - الەم چەمپيونى، قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋىنا بايلانىستى تەرگەۋدىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى.
قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، دوپينگ-باقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان B سىناماسىن اشۋ كۇنى مەن ۋاقىتى بەلگىلەنگەن.
فەدەراتسيانىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل كەزەڭ سپورتشىنىڭ قۇقىقتارىن ساقتاۋ جانە پروتسەستىك اشىقتىق تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى.
- حالىقارالىق تاجىريبەدە B سىناماسىن تالداۋ تەك A سىناماسىنىڭ باستاپقى ناتيجەلەرىن راستاۋ نەمەسە جوققا شىعارۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداعان جاعدايدا عانا جۇرگىزىلەدى. پروتسەدۋرا تاۋەلسىز، اككرەديتتەلگەن زەرتحانادا جۇزەگە اسادى جانە بارلىق حاتتامالىق تالاپتار قاتاڭ ساقتالادى. سونىمەن قاتار سپورتشىنىڭ جانە مۇددەلى تاراپتاردىڭ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىنا مۇمكىندىك بەرىلەدى. ءدال وسى تەتىك وبەكتيۆتىلىكتى قامتاماسىز ەتىپ، كەز كەلگەن قاتەلىك نەمەسە قاتە ءتۇسىندىرۋ ىقتيمالدىعىن بولدىرماۋعا قىزمەت ەتەدى، - دەپ مالىمدەدى قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسى.
سونداي-اق فەدەراتسيا B سىناماسىن اشۋ كۇنىنىڭ بەلگىلەنۋى قانداي دا ءبىر زاڭبۇزۋشىلىقتىڭ مويىندالۋى بولىپ تابىلمايتىنىن جانە الدىن الا قورىتىندى جاسالمايتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل حالىقارالىق انتيدوپينگتىك ەرەجەلەردە قاراستىرىلعان، فاكتىلەردى تۇپكىلىكتى انىقتاۋعا باعىتتالعان ستاندارتتى راسىمدىك قادام.
فەدەراتسيا وكىلدەرى ەكى سىناما بويىنشا دا رەسمي قورىتىندى الىنعانعا دەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جاعدايىنا قاتىستى كەز كەلگەن جاريا مالىمدەمەلەرگە، بولجامدار مەن باعالاۋ پىكىرلەرىنە قارسى ەكەنىن جەتكىزدى.
B سىناماسىن اشۋدىڭ ناقتى كۇنى ازىرگە جاريا ەتىلگەن جوق. سونىمەن قاتار فەدەراتسيا VADA ۇيىمىنان A سىناماسى بويىنشا رەسمي ءارى تولىق جاۋاپتى ءالى دە كۇتىپ وتىرعانىن حابارلادى.
ەسكە سالساق، WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان قانداي تىيىم سالىنعان زات تابىلعانى بەلگىلى بولدى.
سونىمەن قاتار تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى سەرىك جاراسبايەۆ بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنان دوپينگ تابىلۋىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.