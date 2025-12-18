جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋىنا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسالدى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا IBF جانە WBO چەمپيونى قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ (17-0، 12 KO) ىسىندە حالىقارالىق انتيدوپينگتىك ءراسىمنىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بەلگىلەندى - ۆ سىناماسى اشىلاتىن بولدى.
فەدەراتسيانىڭ رەسمي مالىمدەمەسى
قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ (ق ك ب ف) پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ جاعدايعا پىكىر ءبىلدىرىپ، پروتسەستىك نورمالاردىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
«حالىقارالىق انتيدوپينگتىك ءراسىم اياسىندا كاسىبي بوكسشىمىز جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ-باقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ۆ سىناماسىن اشۋدىڭ ناقتى كۇنى مەن ۋاقىتى رەسمي تۇردە بەلگىلەندى. بۇل كەزەڭ پروتسەستىك اشىقتىق پەن سپورتشىنىڭ قۇقىقتارىن ساقتاۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزدى.
الەمدىك تاجىريبەدە ۆ سىناماسىن تالداۋ تەك ا سىناماسىنىڭ باستاپقى ناتيجەلەرىن راستاۋ نەمەسە جوققا شىعارۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداعان جاعدايدا عانا جۇرگىزىلەدى. پروتسەدۋرا تاۋەلسىز، اكرەديتاتسياسى بار زەرتحانادا وتكىزىلەدى جانە قاتاڭ حاتتامالارعا سايكەس جۇزەگە اسادى. ونىڭ ىشىندە سپورتشىنىڭ جانە مۇددەلى تاراپتاردىڭ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان. ءدال وسى تەتىك وبەكتيۆتىلىكتىڭ جانە كەز كەلگەن قاتەلىك پەن قاتە تۇسىندىرمەنى بولدىرماۋدىڭ نەگىزگى كەپىلى بولىپ تابىلادى.
قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى ۆ سىناماسىن اشۋ كۇنىنىڭ بەلگىلەنۋى ەرەجە بۇزىلعانىن مويىنداۋ نەمەسە قانداي دا ءبىر الدىن الا قورىتىندى جاساۋ ەمەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتەدى. بۇل - حالىقارالىق انتيدوپينگتىك تالاپتاردا كوزدەلگەن، فاكتىلەردى تۇپكىلىكتى انىقتاۋعا باعىتتالعان ستاندارتتى راسىمدىك قادام.
فەدەراتسيانىڭ ۇستانىمى جۇيەلى ءارى ينستيتۋتسيونالدىق سيپاتتا: ەكى سىنامانىڭ دا رەسمي قورىتىندىسى الىنعانعا دەيىن كەز كەلگەن جاريا مالىمدەمەلەر، بولجامدار نەمەسە باعالاۋ پىكىرلەرى جول بەرىلمەيدى. ادال سپورت قاعيداتتارىن جانە سپورتشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تەك راستالعان دەرەكتەرگە سۇيەنۋى ءتيىس، اقپاراتتىق شۋدىڭ نەگىزىندە ەمەس.
بارلىق كوزدەلگەن راسىمدەر اياقتالىپ، ۋاكىلەتتى انتيدوپينگتىك ورگانداردان رەسمي قۇجاتتار الىنعاننان كەيىن جاعدايعا قاتىستى تۇپكىلىكتى اقپارات پەن قۇقىقتىق باعا ۇسىنىلادى.
ءوز كەزەگىندە قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى VADA ۇيىمىنان ا سىناماسى بويىنشا رەسمي ءارى تولىق جاۋاپتى كۇتۋدە»، - دەپ جازدى ەردەنبەكوۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
سونداي-اق، فەدەراتسيا پرەزيدەنتى ۆ سىناماسىن اشۋ 8-قاڭتارعا جوسپارلانعانىن مالىمدەدى.