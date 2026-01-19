جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋىنا قاتىستى ءىس قايتا قارالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋىنا قاتىستى ءىسى 23-قاڭتاردا قايتا قارالاتىن بولدى.
بۇل جونىندە قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- كاسىبي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ ءىسى بويىنشا وڭ ناتيجەلەردى جانە تىڭداۋدى قوعامدىق تالقىلاۋدى ەسكەرە وتىرىپ، مەن كاسىبي جانە جاۋاپكەرشىلىك تۇرعىسىنان تۇسىنىكتەمە بەرۋ قاجەت دەپ سانايمىن.
قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ تارتىپتىك كوميسسياسى بۇل ءىس بويىنشا العاشقى تىڭداۋدى وتكىزدى. ونىڭ ماقساتى اسىعىس قورىتىندىلارعا كەلۋ ەمەس، كەرىسىنشە، ماتەريالداردى باستاپقى باعالاۋ، پروتسەدۋرالىق اسپەكتىلەردى تەكسەرۋ جانە دالەلدەمەلەر بازاسىنىڭ تولىقتىعىن انىقتاۋ بولدى. وسى كەزەڭدە دە ءىستى تەك ءبىر عانا اناليتيكالىق ناتيجەگە سۇيەنە وتىرىپ، رەسمي تۇردە قاراۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنى بەلگىلى بولدى. تىڭداۋ بارىسىندا ساراپتامالىق، مەديتسينالىق جانە قۇقىقتىق باعالاۋدى قاجەت ەتەتىن قوسىمشا ءمان-جايلار انىقتالدى، - دەپ جازدى راحىمجان ەردەنبەكوۆ.
سوندىقتان فەدەراتسيا تاراپىنان ول تارتىپتىك كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى رەتىندە 23-قاڭتارعا قايتا سوت وتىرىسىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىمدى قولداعان.
- بۇل ەرەكشەلىك ەمەس، حالىقارالىق سالدارى بولۋى مۇمكىن كۇردەلى جانە سەزىمتال ىستەردە قولدانىلاتىن كاسىبي تاجىريبە. مەن نەگىزگى ماسەلەنى اتاپ وتكىم كەلەدى: دوپينگ-تەستتىڭ وڭ ناتيجەسىنىڭ ءوزى سپورتشىنىڭ نيەتىنىڭ نەمەسە ەلەۋلى كىناسىنىڭ دالەلى بولىپ تابىلمايدى.
حالىقارالىق دوپينگكە قارسى ستاندارتتار زاتتىڭ جۇتىلۋ سەبەپتەرىن، سپورتشىنىڭ مۇقياتتىلىق دارەجەسىن جانە تەستىلەۋدەن بۇرىن جانە كەيىن ولاردىڭ مىنەز-قۇلقىن تالداۋدى تالاپ ەتەدى.
كوميسسيا ءىستى حالىقارالىق سپورتتىق سوت ىستەرىنىڭ كىلتى بولىپ تابىلاتىن جانە سپورتتىق اربيتراجدىق سوت بىرنەشە رەت قولدانعان «ەلەۋلى كىنا نەمەسە نەمقۇرايلىلىق جوق» قاعيداسىنا سايكەس قاراستىرۋدا.
كوميسسيا قۇرامىنا فەدەراتسيانىڭ، مەملەكەتتىك سپورت ورگانىنىڭ، ۇلتتىق دوپينگكە قارسى ورتالىقتىڭ، مەديتسينالىق كوميسسيانىڭ جانە حالىقارالىق تورەشى وكىلدەرى كىردى. بۇل قۇرام جاعدايدى ءبىرجاقتى باعالاۋدىڭ ورنىنا كەشەندى جانە تەڭگەرىمدى ءتاسىلدى قامتاماسىز ەتەدى.
بارلىق پروتسەدۋرالار اياقتالعانعا دەيىن كوميسسيا قورىتىندى قورىتىندى جاساۋدان باس تارتادى جانە اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى بارلىق قاتىسۋشىلاردى كاسىبي ۇستامدىلىق تانىتۋعا شاقىرادى. كەز كەلگەن شەشىمدەر تەك فاكتىلەر نەگىزىندە، ادىلدىك قاعيداتتارى مەن حالىقارالىق سپورت قۇقىعىنا سايكەس قابىلدانادى.
قايتا سوت وتىرىسى 23-قاڭتارعا جوسپارلانعان. وعان دەيىن تارتىپتىك كوميسسيا بارلىق ءىس ماتەريالدارىن قاراۋدى جالعاستىرادى، - دەپ تولىقتىردى قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى
WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلتوقسان ايىنداعى كەزەكتى جەكپە-جەگى الدىنداعى دوپينگ تەستىنەن وتپەي قالدى.
وسىعان بايلانىستى ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولىپ تۇرعان جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) مەن WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارا (31-3-3، 19 KO) اراسىنداعى جىلدىڭ باستى جەكپە-جەگى رەسمي تۇردە وتپەيتىنى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن كاسىپقوي بوكسشى، الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋىنا بايلانىستى تارتىپتىك ءىستىڭ قورىتىندى تىڭداۋى 19-قاڭتارعا بەلگىلەنگەن ەدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى 1993-جىلى 1-ساۋىردە دۇنيەگە كەلگەن. اۋەسقوي بوكستا 2013-جىلى الەم چەمپيونى اتانىپ، سول جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.