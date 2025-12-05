جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ءىسى: فەدەراتسيا رەسمي تالاپ قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى دوپينگكە قارسى VADA ۇيىمىنا جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ىسىنە قاتىستى رەسمي سۇراۋ جولدادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
فەدەراتسيا اتالعان باسىلىمعا VADA- عا جىبەرىلگەن رەسمي حاتتىڭ كوشىرمەسىن ۇسىنعان. قۇجاتتا ۇيىمنان قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرىنە، WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا جاسالعان دوپينگ-تەستتىڭ بۇكىل پروتسەسىن ءتۇسىندىرۋ تالاپ ەتىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، فەدەراتسيا VADA- دان تەكسەرۋ بارىسىندا قولدانىلعان بارلىق ماتەريالداردى ۇسىنۋدى، ناتيجەلەردىڭ جاريالانعان ۋاقىتى بويىنشا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرۋدى، سىنامالاردى تاۋەلسىز تۇردە قايتا قاراۋدى قامتاماسىز ەتۋدى، ۆ ۇلگىسىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى جانە اقپاراتتىڭ سىرتقا تارالماۋىنا كەپىلدىك بەرۋدى سۇراپ وتىر.
«جانىبەك - كوپتەگەن جىلدار بويى تازا تەستتەردەن وتكەن، ءمىنسىز تارتىبىمەن تانىلعان سپورتشى. ءبىز ونىڭ اتى قانداي دا ءبىر مانيپۋلياتسياعا، پروتسەدۋرالىق قاتەلىككە نەمەسە الىپ-قاشپا اڭگىمەگە ىلىنۋىنە جول بەرمەيمىز. قازاقستاننىڭ كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى حالىقارالىق ۇيىمدارمەن ىنتىماقتاسۋعا دايىن، ءبىراق بۇل تەك اشىقتىق پەن ناقتى رەگلامەنت اياسىندا جۇزەگە اسۋى ءتيىس. رەسمي جانە تولىق تۇسىندىرمە بەرىلمەيىنشە كەز كەلگەن الدىن الا پىكىر ايتۋ - سپورتشىعا دا، سپورتقا دا زيان، دەدى - فەدەراتسيا پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءالىمحان ۇلى ەريسلاندي لاراعا قارسى ءۇش بەلبەۋ ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەك الدىندا تاپسىرعان دوپينگ-تەكسەرىستەن وڭ ناتيجە العانى بەلگىلى بولدى.
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ونى 2016-جىلدان بەرى تىيىم سالىنعان مەلدوني قولداندى دەپ ايىپتاپ وتىر. The Ring باسىلىمى دەرەگىنشە، ءالىمحان ۇلى ۆ ۇلگىسىن اشۋدى تالاپ ەتكەن، بۇل ونىڭ ءوز كىناسىزدىگىنە سەنىمدى ەكەنىن كورسەتەدى.
ەرەجەگە ساي، بوكسشىنىڭ VADA شەشىمىن قايتا قاراۋعا 10 كۇنى بار. ال ۆ ۇلگىسى بويىنشا رەسمي اقپارات ازىرگە جاريالانعان جوق.
بۇدان بۇرىن ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى جانكۇيەرلەرگە ارناپ مالىمدەمە جاساپ، قولداۋ كورسەتىپ جاتقان بارشا جانكۇيەرگە العىس ايتتى. سونداي-اق ولار بۇل جاعدايدى ەڭسەرەتىنىنە سەندىرىپ، سپورتشىنىڭ دوپينگ قولدانباعانى جونىندەگى ۇستانىمدارىن قايتا قۋاتتادى.