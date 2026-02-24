جانىبەك ءالىمحان ۇلىن چەمپيوندىق اتاقتان نەلىكتەن ايىرىلماعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق ساراپشى بەرناردو پيلاتتي دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن نەلىكتەن چەمپيوندىق اتاعىنان ايىرماعانىن ءتۇسىندىردى.
پيلاتتيدىڭ پىكىرىنشە، مۇنىڭ استارىندا قارجى ماسەلەسى جاتىر.
«WBO كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم. دەگەنمەن ولار دا وزگە بوكس ۇيىمدارى سياقتى چەمپيونداردان سانكسيالىق جارنا جيناپ وتىرۋى كەرەك. ايتپەسە ۇيىم ءومىر سۇرە المايدى. بۇل - قالىپتى جاعداي. ءبىراق مۇنى جاسىرماي، وزدەرى اشىق ايتۋى كەرەك ەدى دەپ ويلايمىن. «ءبىز تابىس تابۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەيمىز» دەپ ناقتى مالىمدەسە، ەشكىم ايىپتامايدى عوي. بارىنە اقشا قاجەت. سوندىقتان WBO ءۇشىن ءالىمحان ۇلىنىڭ چەمپيون بولىپ قالعانى ماڭىزدى»، - دەدى پيلاتتي.
ەسكە سالا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتا IBF تۇجىرىمى بويىنشا دا الەم چەمپيونى. دەگەنمەن حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى (IBF) بۇل ماسەلەگە قاتىستى ازىرگە رەسمي شەشىمىن جاريالاعان جوق.