جانىبەك ءالىمحان ۇلىن دوپينگ داۋىنا قاراماستان تيتۋلدىق جەكپە-جەككە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتاعى WBC نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى دومينيكاندىق كارلوس ادامەس ورتا سالماقتا WBO جانە IBF چەمپيونى اتانعان جانىبەك الىمحان ۇلىمەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرىنىڭ بىردەن ەكى دوپينگ- سىناماسىندا تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتىنىڭ بولۋى وڭ ناتيجە كورسەتتى. سوعان قاراماستان كارلوس ادامەس جەكپە-جەككە دايىن جانە قازاقستاندىق بوكسشىمەن جەكپە- جەك وتكىزگىسى كەلەتىنىن جاريالادى.
- بىزگە ازىرگە كۇتە تۇرۋعا تۋرا كەلەدى. ول دوپينگتى پايدالانعانى ءۇشىن ءوز جاۋابىن ايتادى. ءبىراق مەنىڭ جانىبەكپەن باسەكەلەستىگىم تۋرالى تۇسىنىگىم جەكە ماقساتتا دەپ سانايمىن. جانكۇيەرلەر اراسىندا جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن WBA نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى ەريسلاندي لارانىڭ جەكپە-جەگى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋعىزعان ەدى. دەگەنمەن جانىبەكتەن دوپينگ انىقتالىپ، جەكپە-جەك وتكىزىلگەن جوق. ەگەر ءسىز مەنەن «قازاقستاندىق بوكسشىمەن كۇش سىناسقىڭ كەلە مە؟» دەپ سۇراساڭىز، مەن «ءيا» دەپ جاۋاپ بەرەمىن. بۇل جەردە دوپينگ ەشقانداي ماڭىزدى ەمەس. ويتكەنى مەن ءوزىمدى شارشى الاڭدا جانىبەككە قارسى تەكسەرىپ كورگىم كەلەدى. ايتا كەتەيىن، ول دوپينگتى قانشالىقتى پايدالانسا دا، ونىڭ مەنى جەڭەتىنىنە ەشكىم كەپىلدىك بەرمەيدى. ەگەر مەن مانساپتى اياقتاماس بۇرىن ونىمەن كۇش سىناسۋعا مۇمكىندىگىم بولسا، جانىبەكپەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە كەلىسىم بەرەمىن، - دەدى كارلوس ادامەس The Ring جۋرنالىنا.
ادامەس جانىبەكپەن كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەي وتىرىپ، وعان قارسى سىن دا ايتتى.
- دوسىم لارانى ايايمىن، ويتكەنى جانىبەك وعان قارسى ءادىل جەكپە-جەك وتكىزە العان جوق، - دەدى ادامەس.
- جانىبەك الداۋعا جانە لاس ارەكەتكە جول بەردى. ءالىمحان ۇلىنىڭ جاسى لارادان ءبىرشاما تومەن ەدى، ءبىراق ءبارىبىر دوپينگ قولداندى. جانىبەك تىيىم سالىنعان ءدارى-دارمەك ارقىلى باسىمدىققا يە بولعىسى كەلدى. مەن دوسىم ءۇشىن وكىنەمىن. سەبەبى ول اتاقتاردى بىرىكتىرۋ ءۇشىن كۇرەسۋگە كوپ ۋاقىتىن سارپ ەتتى. جانىبەك ءبىزدى الداپ، سپورتقا ادالدىق تانىتقان جوق، - دەدى كارلوس ادامەس.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ وڭ دوپينگ-سىناماسىنا ىسىمەن قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى اينالىسىپ جاتىر. شەشىم شىعارىلعاننان كەيىن بارلىق ماتەريال ءىرى حالىقارالىق فەدەراتسيالارعا بەرىلەتىن بولادى.