جانىبەك ءالىمحان ۇلىن اۋىر جاعداي كۇتىپ تۇرعانىن بىلەمىن - اتاقتى بوكسشى امير حان
استانا. KAZINFORM - جارتىلاي ورتا سالماقتا WBA جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا بۇرىنعى الەم چەمپيونى امير حان قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ مۇمكىندىكتەرىنە باعا بەرىپ، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قولداۋ كورسەتتى.
«بيىل عانا قازاقستاندا بولدىم. قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسشىلارىمەن جانە كوپتەگەن ادامدارمەن كەزدەستىم. شامامەن التى اي بۇرىن عوي. قازاقستاندا وتە كەرەمەت ۋاقىت وتكىزدىم. ونداعى بوكستىڭ دەڭگەيى وتە جوعارى. قازاق بوكسشىلارى الەم چەمپيوناتتارى مەن وليمپيادا ويىندارىندا ۇنەمى التىن مەدال الادى. قازاقستان بوكستا مىقتى ەكەنىن ءبارى بىلەدى، مەن دە قازاق بوكسىنىڭ ۇلكەن جانكۇيەرمىن»، - دەيدى امير حان.
ول اتاقتى بوكسشى، World Boxing پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكينمەن قارىم-قاتىناسى تۋرالى دا ايتتى.
«Triple G» - گەننادي گولوۆكينمەن جاقسى دوسپىز. قازىر ول وليمپيادا كوميتەتىن باسقارادى. ونىڭ وسىنداي ۇلكەن ىستەر اتقارىپ جۇرگەنى قۋانتادى. جالپى، قازاقستان - بوكستان الدىڭعى قاتاردا تۇراتىن مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى»، - دەدى تانىمال بوكسشى.
ول سونىمەن قاتار وتاندىق بوكسشىلارمەن شارشى الاڭدا كەزدەسكەنىن دە ەسكە الدى.
«ءبىراق رينگتە ەشبىر قازاقستاندىق مەنى جەڭە العان جوق. شارشى الاڭدا كەزدەسكەن قازاقستان بوكسشىلارىنىڭ ءبارىن جەڭدىم»، - دەپ ازىلدەدى ول.
بريتانيالىق بوكسشى گەننادي گولوۆكيننىڭ حالىقارالىق داڭق زالىنا ەنۋى دە ۇلكەن مارتەبە ەكەنىن العا تارتتى.
«گولوۆكيننىڭ داڭق زالىنا ەنۋى - زاڭدى نارسە. ول - اتى دارداي، كەرەمەت بوكسشى. مۇنداي مارتەبەگە تولىق لايىق. ونىڭ بوكسقا قوسقان ۇلەسىن، جانكۇيەرلەرگە سىيلاعان تاماشا ايقاسىن ءبارىمىز بىلەمىز»، - دەدى امير حان.
سونداي-اق سپورتشى قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا دا قولداۋ كورسەتتى.
«جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى جاعدايدى دا كوردىم. تولىق اقپاراتتى بىلمەيمىن، تەك قانداي دا ءبىر دوپينگ سىناعىنا بايلانىستى ماسەلە بولعانىن وقىدىم. بۇل ادەيى جاسالعان قاتەلىك پە، الدە تۇسىنىسپەۋشىلىك پە، ول جاعىن ناقتى ايتا المايمىن. ءبىراق مەن وعان تەك جاقسىلىق تىلەيمىن. جانىبەكتى جاقسى كورەمىن، ول - وتە مىقتى بوكسشى. كوپ بوكسشىلار ودان قاشقاقتاپ، ونىمەن كەزدەسكىسى كەلمەيتىن.
«ونى اۋىر جاعداي كۇتىپ تۇرعانىن بىلەمىن، ءبىراق ءبارى رەتتەلىپ، رينگكە قايتا ورالسا ەكەن دەپ تىلەيمىن. ويتكەنى ول - كورەرمەنىن قۋانتاتىن سپورتشى. بالكىم بۇل بىرەۋدىڭ قاتەسى بولعان شىعار. جانىبەكتىڭ ونداي ىسكە ادەيى بارمايتىنىنا سەنەمىن»، - دەدى بريتانيالىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى.
ەكس-چەمپيوننان ورتا سالماق وكىلى مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆتىڭ WBC نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى كارلوس ادامەسپەن ءوتۋى مۇمكىن كەزدەسۋىنە قاتىستى دا ويىن بىلدىك.
«نۇرسۇلتانوۆ تۋرالى كوپ نارسە بىلمەيدى ەكەنمىن. ونىڭ كارلوس ادامەسپەن جەكپە-جەككە شىعاتىنىن جاڭا ەستىپ وتىرمىن. ادامەس - وتە مىقتى بوكسشى. قوزعالىسى جاقسى، سوققىسى جويقىن. بۇل قىزىقتى ايقاس بولعالى تۇر. ادامەس سوڭعى جەكپە-جەگىندە مەنىڭ جاقىن دوسىم حامزا شيرازبەن تەڭ تۇسكەن. ەگەر ول تاعى دا چەمپيون بولعىسى كەلسە، الداعى ايقاستا مىندەتتى تۇردە جەڭۋى كەرەك. بۇل تيتۋلدىق جەكپە-جەك پە؟ ەگەر سولاي بولسا، الەم چەمپيونى اتانۋعا تاماشا مۇمكىندىك ەكەن»، - دەپ قوستى حان.