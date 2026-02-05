جانىبەك ءالىمحان ۇلى WBO رەيتينگىسىندە ءالى كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - بۇكىلالەمدىك بوكس ۇيىمى (WBO) قاڭتار ايىنا ارنالعان جاڭارتىلعان رەيتينگىسىن جاريالادى.
رەيتينگىگە سايكەس، ورتا سالماقتا WBO جانە IBF نۇسقاسىنىڭ الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى ءالى دە كوش باستاپ، چەمپيون ستاتۋسىن ساقتاپ تۇر.
ايتا كەتەرلىگى، قازىرگى ۋاقىتتا جانىبەكتىڭ دوپينگ داۋىنا بايلانىستى ناقتى شەشىم قابىلدانعان جوق. سول سەبەپتى بوكسشى الىدە ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنان رەسمي ايىرىلعان جوق.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ 6-جەلتوقسانىنا جوسپارلانعان WBA نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى ەريسلاندي لارامەن ءۇش تيتۋل ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەككە ءۇش كۇن قالعاندا قازاقستاندىق چەمپيوننىڭ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى تابىلعانى جاريالاندى.
ءسويتىپ جانىبەكتىڭ ەڭ ماڭىزدى جەكپە-جەگى توقتاتىلدى.
قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسى 20-قاڭتار كۇنى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ «ۆ» سىناماسىندا دوپينگ بارىن راستادى.