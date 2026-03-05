جانىبەك ءالىمحان ۇلى WBO الەم چەمپيونى اتاعىن ساقتاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - بۇكىلالەمدىك بوكس ۇيىمى (WBO) اقپان ايىنا ارنالعان جاڭارتىلعان رەيتينگىسىن جاريالادى.
رەيتينگىگە سايكەس، قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 ك و) ورتا سالماقتا WBO نۇسقاسىنىڭ الەم چەمپيونى ستاتۋسىن ساقتاپ، كوش باستاپ ءتۇر.
تاعى ءبىر قازاقستاندىق بوكسشى ءالي احمەدوۆ (25-2، 17 ك و) سۋپەر ورتا سالماقتا ءبىر ساتىعا جوعارلاپ، 14-ورىننان كورىندى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانداي، بۇكىلالەمدىك بوكس ۇيىمى (WBO) جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى بويىنشا وڭ ناتيجە كورسەتكەن دوپينگ سىناماسىنا بايلانىستى وسى جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن ءبىر جىل مەرزىمگە جارىستاردان شەتتەتۋ جازاسىن قولداندى.
ۇيىمنىڭ شەشىمىنە سايكەس، قازاقستاندىق بوكسشى چەمپيوندىق اتاعى ساقتالدى. ال شەتتەتۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيونمەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس.
سونداي-اق قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ سپورتشىنىڭ اعزاسىنا دوپينگتىڭ قالاي تۇسكەنى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن 2026-جىلعى 31-مامىرعا دەيىن جارىستان شەكتەدى.