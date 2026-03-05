ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:30, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى WBO الەم چەمپيونى اتاعىن ساقتاپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇكىلالەمدىك بوكس ۇيىمى (WBO) اقپان ايىنا ارنالعان جاڭارتىلعان رەيتينگىسىن جاريالادى.

    ۆ
    Фото: No Limit Boxing

    رەيتينگىگە سايكەس، قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 ك و) ورتا سالماقتا WBO نۇسقاسىنىڭ الەم چەمپيونى ستاتۋسىن ساقتاپ، كوش باستاپ ءتۇر.

    تاعى ءبىر قازاقستاندىق بوكسشى ءالي احمەدوۆ (25-2، 17 ك و) سۋپەر ورتا سالماقتا ءبىر ساتىعا جوعارلاپ، 14-ورىننان كورىندى.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانداي، بۇكىلالەمدىك بوكس ۇيىمى (WBO) جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى بويىنشا وڭ ناتيجە كورسەتكەن دوپينگ سىناماسىنا بايلانىستى وسى جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن ءبىر جىل مەرزىمگە جارىستاردان شەتتەتۋ جازاسىن قولداندى.

    ۇيىمنىڭ شەشىمىنە سايكەس، قازاقستاندىق بوكسشى چەمپيوندىق اتاعى ساقتالدى. ال شەتتەتۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيونمەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس.

    سونداي-اق قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ سپورتشىنىڭ اعزاسىنا دوپينگتىڭ قالاي تۇسكەنى تۋرالى ايتىپ بەردى.

    ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن 2026-جىلعى 31-مامىرعا دەيىن جارىستان شەكتەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار