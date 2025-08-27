جانىبەك ءالىمحان ۇلى تانىمال بوكس ويىنىنىنىڭ كەيىپكەرىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM – بوكستان الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) جاڭا بوكس سيمۋلياتورىنىڭ قوسىمشاسىندا كەيىپكەر رەتىندە پايدا بولدى.
ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا چەمپيوندىق بەلبەۋلەردىڭ يەگەرى ەندى ايگىلى «Undisputed» ويىنىندا قولجەتىمدى. «زاحۆات» دەپ اتالاتىن جاڭا قوسىمشادا ويىنشىلار ءالىمحان ۇلىنىڭ كەيىپكەرىن باسقارىپ، ۆيرتۋالدى رينگتە قارسىلاستارىمەن شايقاسا الادى.
جانىبەكتەن بولەك، جاڭا تولىقتىرۋعا تاعى التى كاسىبي بوكسشى قوسىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا - تەوفيمو لوپەس، ەممانۋەل اۋگۋستۋس، تيم تسزيۋ، ديەگو كوررالەس جانە سەباستيان فۋندورا بار. ويىن جاساۋشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، ءاربىر سپورتشىعا ەرەكشە ادىستەر توپتاماسى مەن بۇرىن قولجەتىمسىز بولعان كومبو-ارەكەتتەر ەنگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، جانىبەكتىڭ سوڭعى جەكپە-جەگى بيىل ءساۋىر ايىندا استانادا ءوتتى. وندا قازاقستاندىق بوكسشى فرانسۋز سپورتشىسى اناۋەل نگاميسسەنگەنى بەسىنشى راۋندتا مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭگەن بولاتىن.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى بۇگىندە قازاقستاننىڭ ەڭ تابىستى سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى سانالادى. ول IBF جانە WBO چەمپيوندىق اتاقتارىن بىرىكتىرىپ، ورتا سالماقتا ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى اتانۋدى كوزدەيدى.