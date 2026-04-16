    22:40, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى سەنساتسيا جاساپ، الەمدىك رەيتينگتە كانەلو مەن بيۆولدى باسىپ وزدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى Boxing Metrics نۇسقاسى بويىنشا سالماق دارەجەسىنە قاراماستان (P4P) الەمنىڭ ۇزدىك بوكسشىلارىنىڭ قاتارىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    Фото: No Limit Boxing

    جاڭارتىلعان رەيتينگتە ول بەسىنشى ورىنعا تۇراقتاپ، الەمدىك بوكستىڭ ەليتاسىنداعى ورنىن ساقتاپ قالدى. ءالىمحان ۇلى بۇل تىزىمدە اتاقتى بوكسشىلار - دميتري بيۆول مەن ساۋل «كانەلو» الۆارەستەن دە جوعارى تۇر.

    ايتا كەتەيىك، سوڭعى ۋاقىتتا قازاقستاندىق بوكسشى دوپينگ داۋىنا بايلانىستى نازارعا ىلىكتى. مەلدونيگە تاپسىرعان سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتكەن سوڭ، ول 2026-جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن جەكپە-جەكتەردەن شەتتەتىلدى. وسىعان بايلانىستى IBF ۇيىمى ونى چەمپيوندىق بەلبەۋدەن ايىرىپ، رەيتينگتەن شىعاردى. ال WBO تۇجىرىمى بويىنشا چەمپيوندىق اتاعى ازىرگە ءالىمحان ۇلىنىڭ ەنشىسىندە قالىپ وتىر.

    جانىبەك سوڭعى جەكپە-جەگىن 2025-جىلدىڭ 5-ساۋىرىندە وتكىزىپ، فرانسيالىق اناۋەل نگاميسسەنگەنى بەسىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭگەن ەدى. سول كەزدەسۋدە ول WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىن ءساتتى قورعادى.

    Boxing Metrics نۇسقاسى بويىنشا تولىق P4P رەيتينگى:

    ناويا ينوۋە (32-0) - 0.990

    الەكساندر ۋسيك (24-0) - 0.952

    تەرەنس كروۋفورد (42-0) - 0.940

    شاكۋر ستيۆەنسون (25-0) - 0.936

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0) - 0.929

    دميتري بيۆول (24-1) - 0.927

    دجاي وپەتايا (30-0) - 0.924

    ساۋل «كانەلو» الۆارەس (63-3-2) - 0.924

    دجەسسي رودريگەس (23-0) - 0.897

    داۆيد بەناۆيدەس (31-0) - 0.889

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
