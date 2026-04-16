جانىبەك ءالىمحان ۇلى سەنساتسيا جاساپ، الەمدىك رەيتينگتە كانەلو مەن بيۆولدى باسىپ وزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى Boxing Metrics نۇسقاسى بويىنشا سالماق دارەجەسىنە قاراماستان (P4P) الەمنىڭ ۇزدىك بوكسشىلارىنىڭ قاتارىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
جاڭارتىلعان رەيتينگتە ول بەسىنشى ورىنعا تۇراقتاپ، الەمدىك بوكستىڭ ەليتاسىنداعى ورنىن ساقتاپ قالدى. ءالىمحان ۇلى بۇل تىزىمدە اتاقتى بوكسشىلار - دميتري بيۆول مەن ساۋل «كانەلو» الۆارەستەن دە جوعارى تۇر.
ايتا كەتەيىك، سوڭعى ۋاقىتتا قازاقستاندىق بوكسشى دوپينگ داۋىنا بايلانىستى نازارعا ىلىكتى. مەلدونيگە تاپسىرعان سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتكەن سوڭ، ول 2026-جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن جەكپە-جەكتەردەن شەتتەتىلدى. وسىعان بايلانىستى IBF ۇيىمى ونى چەمپيوندىق بەلبەۋدەن ايىرىپ، رەيتينگتەن شىعاردى. ال WBO تۇجىرىمى بويىنشا چەمپيوندىق اتاعى ازىرگە ءالىمحان ۇلىنىڭ ەنشىسىندە قالىپ وتىر.
جانىبەك سوڭعى جەكپە-جەگىن 2025-جىلدىڭ 5-ساۋىرىندە وتكىزىپ، فرانسيالىق اناۋەل نگاميسسەنگەنى بەسىنشى راۋندتا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭگەن ەدى. سول كەزدەسۋدە ول WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىن ءساتتى قورعادى.
Boxing Metrics نۇسقاسى بويىنشا تولىق P4P رەيتينگى:
ناويا ينوۋە (32-0) - 0.990
الەكساندر ۋسيك (24-0) - 0.952
تەرەنس كروۋفورد (42-0) - 0.940
شاكۋر ستيۆەنسون (25-0) - 0.936
جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0) - 0.929
دميتري بيۆول (24-1) - 0.927
دجاي وپەتايا (30-0) - 0.924
ساۋل «كانەلو» الۆارەس (63-3-2) - 0.924
دجەسسي رودريگەس (23-0) - 0.897
داۆيد بەناۆيدەس (31-0) - 0.889