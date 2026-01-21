جانىبەك ءالىمحان ۇلى رەسمي تۇردە جەكپە-جەكتەردەن شەتتەتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ دوپينگكە قاتىستى ءىس بويىنشا تىڭداۋلار ءوتىپ جاتقان كەزەڭدە IBF جانە WBO تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەكتەرگە قاتىسۋىنا ۋاقىتشا تىيىم سالىنعانىن مالىمدەدى.
فەدەراتسيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تىڭداۋلار بارىسىندا سپورتشىعا كوپتەگەن سۇراق قويىلعان.
ءساۋىر ايىنان باستاپ جانىبەكتىڭ تىيىم سالىنعان زات انىقتالعانعا دەيىنگى بۇكىل جولى ەگجەي-تەگجەيلى قارالدى. كەشە جاڭا دەرەكتەر بەلگىلى بولدى، الايدا ولاردى ازىرگە جاريالاي المايمىن. تىڭداۋلار 23-قاڭتاردا جالعاسادى، - دەدى ەردەنبەكوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ءىستى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق ماتەريالدار ءتيىستى حالىقارالىق ۇيىمدارعا، سونىڭ ىشىندە IBF پەن WBO ۇيىمدارىنا جولدانادى. چەمپيوندىق بەلبەۋلەردەن ايىرۋ نەمەسە ايىرىپ الماۋ جونىندەگى تۇپكىلىكتى شەشىمدى ءدال وسى ۇيىمدار قابىلدايدى. ال ازىرگە جانىبەك ءالىمحان ۇلى تىڭداۋلار اياقتالعانعا دەيىن جەكپە-جەكتەردەن شەتتەتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان انتيدوپينگ ەرەجەلەرىمەن تىيىم سالىنعان مەلدوني پرەپاراتى انىقتالعان. وسىعان بايلانىستى ونىڭ كۋبالىق بوكسشى ەريسلاندي لارامەن ءۇش بىردەي الەم چەمپيوندىق بەلبەۋى ءۇشىن ءوتۋى ءتيىس جەكپە-جەگى كەيىنگە قالدىرىلدى. 8-قاڭتاردا اشىلعان «ۆ» سىناماسى تىيىم سالىنعان زاتتىڭ بار ەكەنىن قايتا راستادى.