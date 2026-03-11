جانىبەك ءالىمحان ۇلى رەسمي تۇردە الەم چەمپيونى تيتۋلىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى (IBF) قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى تيتۋلىن الىپ تاستاۋ تۋرالى قاتاڭ شەشىم قابىلدادى.
2026 -جىلعى 10-ناۋرىز كەشكە IBF حاتشىلىعىنان قازاقستاننىڭ كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنا رەسمي حابارلاما كەلدى. حاتتا ءالىمحان ۇلىنىڭ IBF نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى تيتۋلىنان ايىراتىندىعى ايتىلعان.
- بۇگىن ءبىر ساعات بۇرىن IBF شەشىمى كەلدى. IBF ۇيىمىنىڭ قاتال ەرەجەلەرى بار، حاتىندا سوعان سىلتەمە جاسالعان. حاتقا سايكەس، جانىبەك ءالىمحان ۇلى 2026 -جىلعى 2-جەلتوقسانعا دەيىن شەتتەتىلەدى. سونداي-اق، ەرەجەلەر بويىنشا ءاربىر چەمپيون ءوز بەلبەۋىن توعىز اي ىشىندە قورعاۋى ءتيىس، ياعني جانىبەك ونى 2026 -جىلعى 4-شىلدەگە دەيىن قورعاۋى قاجەت، - دەدى قازاقستان كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحىمجان ەردەنبەكوۆ.
تۋىنداعان جاعدايعا بايلانىستى 2026 -جىلعى 5-ناۋرىزدا IBF ديرەكتورلار كەڭەسى چەمپيوندىق تيتۋلدى بوس دەپ جاريالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ەردەنبەكوۆ حاتتىڭ سكرينشوتتارىن دا كورسەتتى.
سونىمەن قاتار، ەردەنبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جانىبەك اپەللياتسيا تاپسىرا الادى.
- مەن فەدەراتسيا پرەزيدەنتى رەتىندە بۇل جاعداي جانىبەكتىڭ كومانداسىنا ۇلكەن ساباق بولدى دەپ ەسەپتەيمىن. دەگەنمەن ول بيىلعى جىلى رينگكە قايتا ورالىپ، بۇرىنعىدان دا مىقتى بولىپ، الداعى ۋاقىتتا ءتورت الەمدىك بەلبەۋدىڭ بارلىعىن جەڭىپ الادى. كومانداسى دا بۇل ءىس بويىنشا اپەللياتسيا بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى ەردەنبەكوۆ.
بۇعان دەيىن كاميل گادجيەۆ جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ الەم چەمپيونى تيتۋلىنان ايرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتكەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، WBO ۇيىمى ءالىمحان ۇلىنىڭ الەم چەمپيونى تيتۋلىن ساقتاپ قالدى، ءبىراق ونى ءبىر جىلعا ديسكۆاليفيكاتسيالادى.