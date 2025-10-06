جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن ەريسلاندي لارا جەكپە-جەگىنىڭ ۋاقىتى بەلگىلى بولدى
اقتاۋ. قازاقپارات - Boxingnews24.com سايتىنىڭ جۋرناليسى كريس ۋيليامس ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلبەۋلەردى بىرىكتىرۋ جانە جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن تەرەنس كروۋفورد اراسىنداعى جەكپە-جەكتىڭ مەرزىمىن بولجادى.
بۇعان دەيىن كروۋفورد كومانداسى ورتا سالماققا كوشۋ تەك «ابسوليۋت» تيتۋلى ءۇشىن جەكپە-جەك وتسە عانا قىزىقتىراتىنىن مالىمدەگەن ەدى. الايدا، ۋيليامستىڭ پىكىرىنشە، بەلبەۋلەردى بىرىكتىرۋ پروتسەسى ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن.
«ەگەر كروۋفورد ورتا سالماقتاعى ءۇش چەمپيوندىق بەلبەۋدىڭ بىرىكتىرىلۋىن كۇتۋدى شەشسە، وندا ول رينگتەن ءبىر جىلدان استام ۋاقىتقا تىس قالۋى ىقتيمال. ويتكەنى بۇل پروتسەسس ءبىراز ۋاقىت الادى»، - دەيدى جۋرناليست.
قازىرگى تاڭدا ورتا سالماقتا WBA تۇجىرىمى بويىنشا چەمپيون ەريسلاندي لارا مەن IBF جانە WBO تيتۋلدارىنىڭ يەگەرى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكپە-جەگى جەلتوقسان ايىندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلۋدا. دەگەنمەن، بۇل كەزدەسۋ ازىرگە رەسمي تۇردە راستالماعان.
«ەگەر بۇل ايقاس جۇزەگە اسسا، جەڭىمپاز كەلەسى كەزەڭدە WBC چەمپيونى كارلوس ادامەسپەن كەزدەسۋ وتكىزۋگە ءتيىس. مۇنداي جەكپە-جەكتىڭ ەڭ ەرتە مەرزىمى - 2026-جىلدىڭ ءساۋىر ايى»، - دەپ جازادى ۋيليامس.
دەمەك، تەرەنس كروۋفورد ورتا سالماققا اۋىسۋدى كۇتىپ جۇرگەن جاعدايدا ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت رينگكە شىقپاي قالۋى مۇمكىن. ال ەگەر بەلبەۋلەردى بىرىكتىرۋ پروتسەسى سوزىلىپ كەتسە، ءۇزىلىس 2027-جىلعا دەيىن جالعاسۋى عاجاپ ەمەس.
«سول ۋاقىتقا دەيىن كروۋفوردتىڭ جاسى 40 قا جاقىندايدى. بۇل ونىڭ مانسابىنداعى شەشۋشى كەزەڭگە اينالۋى مۇمكىن»، - دەپ قورىتىندىلادى جۋرناليست.
ەسكە سالا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى بۇگىندە ورتا سالماقتا IBF جانە WBO تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى. ەگەر ول ەريسلاندي لارانى جەڭسە، ءۇش بەلبەۋدىڭ يەگەرى اتانىپ، «ابسوليۋت» اتاعىنا ءبىر قادام جاقىندايدى.