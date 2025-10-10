جانىبەك ءالىمحان ۇلى كروۋفوردپەن قاشان كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى، قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى امەريكالىق جۇلدىز تەرەنس كروۋفوردپەن جەكپە-جەك وتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
32 جاستاعى قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى Instagram پاراقشاسىندا كروۋفوردپەن كەزدەسۋ شىنايى جوسپارعا اينالىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
- بوكس جانكۇيەرلەرىن جاڭا، اسەرلى ايقاس كۇتىپ تۇرعان سياقتى - جانىبەك پەن كروۋفورد! بۇل تۋرالى ءبارى ايتىپ جاتىر. ەگەر ءبارى ويداعىداي بولسا، جەكپە-جەك كەلەسى جىلى ءوتۋى مۇمكىن. مەنىڭ ويىمشا، مىقتىلار ءاردايىم مىقتىلارمەن قولعاپ ءتۇيىستىرۋى كەرەك، - دەپ جازدى جانىبەك ءالىمحان ۇلى.
ەسكە سالا كەتسەك، 38 جاستاعى تەرەنس كروۋفورد ءۇش ءتۇرلى سالماق دارەجەسىندە ابسوليۋتتى چەمپيون اتانعان تۇڭعىش بوكسشى. ول سوڭعى كەزدەسۋىندە 35 جاستاعى مەكسيكالىق ساۋل كانەلو الۆارەستى جەڭىپ، ەكىنشى ورتا سالماقتا ءابسوليۋتتى چەمپيون اتاعىن يەلەندى. كروۋفورد كومانداسى بۇعان دەيىن باسقا سالماقتاردا دا جاڭا جەكپە- جەكتەر وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن، الايدا ايقاس ابسوليۋتتى چەمپيوندىق بەلبەۋلەر ءۇشىن ءوتۋى كەرەك.
قازىرگى تاڭدا جانىبەكتىڭ قورجىنىندا ءتورت چەمپيوندىق بەلبەۋدىڭ ەكەۋى WBO جانە IBF تيتۋلدارى بار. ول بىرنەشە مارتە قالعان ەكى بەلبەۋدى، ياعني WBC جانە WBA تۇجىرىمدارىن بىرىكتىرىپ، ءابسوليۋتتى چەمپيون اتانۋعا دەگەن نيەتىن بىلدىرگەن.
WBC چەمپيونى، 31 جاستاعى دومينيكاندىق كارلوس ادامەسپەن كەلىسسوزدەر ناتيجە بەرمەگەن سوڭ، ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى WBA نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن ايقاس وتكىزۋدىڭ ءساتى تۇسكەنىن حابارلادى.
قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ وكىلى بەرىك سۇلتان الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بۇل كەلىسىم تۋرالى بىلاي دەپ جازدى:
- بارلىق قازاقستاندىقتار كۇتكەن تاريحي ءارى كەرەمەت ايقاسقا كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. الداعى كۇندەرى پروموۋتەرلىك كومپانيالار رەسمي حابارلاما جاسايدى. ورتا سالماقتا ناعىز ءدۇر سىلكىندىرەتىن شوۋ بولعالى تۇر، - دەدى ول.
ەگەر بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالسا، جانىبەك ءالىمحان ۇلى ءۇشىنشى چەمپيوندىق بەلبەۋگە تالاسۋعا مۇمكىندىك الادى. بۇل جەڭىس ونى ءابسوليۋتتى چەمپيون مارتەبەسىنە ءبىر قادام جاقىنداتىپ، كروۋفوردپەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە نەگىز بولادى.
بۇعان دەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ءۇش بەلبەۋ ساراپقا سالىناتىن تاريحي جەكپە-جەككە قول قويعانىن جازعانبىز.