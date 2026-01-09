جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ سىناماسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ داۋى بويىنشا ۆ سىناماسىنىڭ ناقتى ناتيجەسى شىعاردان بۇرىن جانكۇيەرلەرگە پىكىر ءبىلدىردى.
بۇل جونىندە بوكسشى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- قولداپ جاتقان سپورتشى باۋىرلارىم مەن جانكۇيەرلەرگە ەرەكشە العىس ايتامىن. شەتەلدىكتەر داۋعا قۋانىپ جاتقاندا، ءوز قازاعىم ولارعا قوسىلماي، جاتقا جىعىپ بەرمەي، قاسىمنان تابىلىپ، تازا ەكەنىمىزگە سەنىم ءبىلدىرىپ جاتقانى جانىڭا دەمەۋ بولادى ەكەن. مەنىڭ ءبىر قۋاناتىنىم، بوكس مانسابىمدا جامان جانكۇيەر جيناماپپىن! مەن قازاققا بولىساتىن، قازاق ءۇشىن جانى اۋراتىن، قازاققا جاقتاساتىن جانكۇيەر جيناپپىن. مەنىڭ جانكۇيەرلەرىم تەك كوك تۋدى جەلبىرەتكەندە عانا قاسىمنان تابىلاتىن ەمەس، قيىندىقتا دا قولدايتىن جانكۇيەر ەكەن! بۇل تۇسىنە بىلگەنگە سپورتشى ءۇشىن ۇلكەن باق، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ايتا كەتسەك، WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلتوقسان ايىنداعى كەزەكتى جەكپە- جەگى الدىنداعى دوپينگ تەستىنەن وتپەي قالدى.
ول جونىندە سپورتشىنىڭ ءوزى پىكىرىن ءبىلدىردى.
- مەن ءارقاشان تازا سپورتتى قولدايمىن. مۇنى جاقسى بىلەسىزدەر. مەن تازا سپورتتى ناسيحاتتاپ جۇرگەنىمدى دە بىلەسىزدەر، - دەدى ول.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى 1993 -جىلى 1- ساۋىردە دۇنيەگە كەلگەن. اۋەسقوي بوكستا 2013 -جىلى الەم چەمپيونى اتانىپ، سول جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.