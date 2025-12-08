جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ قابىلدايتىن جىگىت ەمەس - مۇحتارحان دىلدابەكوۆ
استانا. قازاقپارات - وتكەن اپتادا ورتا سالماقتا WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ قانىنان تىيىم سالىنعان پرەپارات انىقتالعانى تۋرالى حابار تارادى.
سول سەبەپتى جەرلەسىمىزدىڭ ءۇشىنشى تيتۋل ساراپقا سالىنعان جەكپە-جەگى وتپەي قالدى. وسى ورايدا ءبىز سيدنەي وليمپياداسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى مۇحتارحان دىلدابەكوۆتەن وسى جايتقا قاتىستى پىكىرىن بىلدىك.
جانىبەكتى بۇرىننان بىلەمىن، ول دوپينگ قابىلدايتىن جىگىت ەمەس، ءوزى جەپ جۇرگەن تاماعىن دا، قابىلداپ جۇرگەن دارۋمەندەرىن دە وزگەرتپەگەنىن ايتتى. كەزىندە بىزدەن دە دوپينگكە سىنامالار الاتىن. جالپى، جانىبەكتىڭ نە جەپ، نە ءىشىپ جۇرگەنىن قاسىنداعى باپكەرلەرى، پروموۋتەرلەرى تولىقتاي باقىلاپ، ءبىلىپ وتىرۋى كەرەك. ءوز باسىم ونىڭ تىيىم سالىنعان پرەپارات قابىلداعانىنا سەنبەيمىن، - دەدى دىلدابەكوۆ.
اتاقتى بوكسشى ءالىمحان ۇلىن قولداۋعا شاقىردى.
ءبارىمىز ايقاس وتەدى، ءالىمحان ۇلى ءۇشىنشى چەمپيوندىق اتاعىنا قول جەتكىزەدى دەپ وتىرعاندا وسىنداي كەلەڭسىز جاڭالىق ەستىدىك. جانىبەكتىڭ وزىنە دە وڭاي ەمەس، ۇلكەن ارەنادا كوپتەن كۇتكەن كەزدەسۋىن وتكىزەمىن دەپ دايىندالىپ جۇرگەن. سوندىقتان مىندەتتى تۇردە قايتا تەكسەرۋدى تالاپ ەتۋى كەرەك. ءبارىمىز بوكسشىمىزدى قولدايمىز. الەۋمەتتىك جەلىگە نە بولسا سونى جازا بەرمەيىك. ول ءالى دە كوزدەگەن ماقساتىنا جەتىپ، بارلىق بەلبەۋدى يەلەنەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز. بۇعان دەيىن قالاي قولداساق، سول قولداۋدى ەكە ەسە ارتتىراتىن كەز كەلدى. ەڭسەسى تۇسپەسىن، سەبەبى بىزدە جانىبەك سەكىلدى كاسىپقوي بوكستا اتوي سالىپ جۇرگەن جىگىتتەر از، - دەدى وليمپيادا جۇلدەگەرى.
ول جانىبەك سەكىلدى بەلدى سپورتشىلاردىڭ جانىندا ءوز سالاسىن ءجىتى بىلەتىن ماماندار عانا ءجۇرۋى كەرەك دەپ سانايدى.
جانىبەكتىڭ جانىندا سول سالانى مەڭگەرگەن ناعىز كاسىبي ماماندار عانا ءجۇرۋى كەرەك. وكىنىشكە قاراي، ونىڭ باپكەرلەرى ونداي مامان ەمەس. گەننادي گولوۆكيننىڭ جانىندا سونداي ادامدار بولدى، سونىڭ ارقاسىندا گولوۆكين تالاي جەتىستىككە جەتتى. قازىر كەز كەلگەن نارسەنى ءجىتى تەكسەرۋ كەرەك. ەت جەسە، سول مالدى نەمەن باققانى، وعان نە بەرگەنىنە دەيىن ماڭىزدى. سەبەبى مالدى سەمىرتەمىز دەپ نەشە ءتۇرلى ءدارى-دارمەكتى، قوسپالاردى بەرەتىندەر كوپ. سوندىقتان اسىرەسە سپورتشىلارعا ساق بولعان ءجون. الدا وسى ساتتەردى ەسكەرىپ، كاسىپقوي بوكستىڭ شىڭىنا شىعادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەپ قوستى دىلدابەكوۆ.
سونداي-اق مۇحتارحان دىلدابەكوۆتىڭ Qazaq Style- ءدىڭ بولاشاعى جايلى دا ويىن بىلدىك.
ەگەر راستالسا، وندا بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە سپورتتان شەتتەتىلەدى. ال راستالمسا، وندا كارەراسىن جالعاستىرا بەرەدى. ءبارى جاقسى بولسىن دەپ تىلەيىك، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن ول.