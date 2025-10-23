ق ز
    22:07, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى: باستى ماقساتىم - تاريحتا اتىمدى قالدىرۋ

    استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتاعى WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى، قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى الداعى جەكپە-جەك الدىنداعى باستى ماقساتىن ءبولىستى.

    Жәнібек Әлімханұлы жекпе-жек алдындағы алғашқы жаттығуын өткізді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، ول ءۇش چەمپيوندىق بەلدىك ءۇشىن WBA چەمپيونى، كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن كۇش سىناسپاق. بىرنەشە بەدەلدى اقپارات كوزدەرى كەلىسىمشارتتىڭ رەسمي تۇردە قول قويىلعانىن حابارلاعانىمەن، جەكپە-جەكتىڭ رەسمي افيشاسى ءالى جاريالانعان جوق.

    ءالىمحان ۇلى بار نازارىن ءوز ميسسياسىنا اۋدارىپ وتىر:

    «مەنىڭ باستى ماقساتىم - تاريحتا ءوز اتىمدى قالدىرۋ»، - دەپ جازدى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا، ءوزىنىڭ اسەرلى نوكاۋتتارىنان قۇرالعان بەينەروليكپەن ءبولىسىپ.

    ايتا كەتسەك، لارانى جەڭگەن جاعدايدا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ جولى ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى، ەكىنشى ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەتىن تەرەنس كروۋفوردپەن ءتۇيىسۋى مۇمكىن. ەكى سپورتشى دا كاسىبي رينگتە ءالى جەڭىلمەگەن. بۇعان دەيىن ەكەۋى دە ءوزارا جەكپە-جەك وتكىزۋ ىقتيمالدىعىن جاسىرماي، جانكۇيەرلەردىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرعان بولاتىن.

