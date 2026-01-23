جانىبەك ءالىمحان ءوز جولىن ءوزى قيراتاتىنداي ارەكەتكە بارادى دەۋ لوگيكاعا سىيمايدى - فەدەراتسيا پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - كاسىپقوي بوكستان الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگكە قاتىستى ءىسى جاڭا كەزەڭگە ءوتتى. سپورتشىنىڭ «ۆ» سىناماسىنان دا تىيىم سالىنعان زاتتىڭ انىقتالۋى قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى Stan.kz ءتىلشىسى قازاقستاننىڭ كاسىپقوي بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راحيمجان ەردەنبەكوۆتەن سۇحبات الدى.
فەدەراتسيا باسشىسى «ۆ» سىناماسىنىڭ وڭ ناتيجە كورسەتۋى ءىستىڭ تولىق اياقتالعانىن بىلدىرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي ءبىر سپورتشىعا عانا ەمەس، وتاندىق كاسىپقوي بوكس جۇيەسىنە تۇتاس ساباق بولۋعا ءتيىس.
- جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ «ۆ» سىناماسىنان دا دوپينگ انىقتالدى. ەندى ونىڭ بولاشاق مانسابى نە بولادى؟
- ەڭ الدىمەن، «ۆ» سىناماسىنىڭ راستالۋى ءىستىڭ اياقتالعانىن بىلدىرمەيدى. بۇل تەك قۇقىقتىق جانە رەگلامەنتتىك پروتسەستىڭ كەلەسى كەزەڭى. الدا تولىق مەديتسينالىق، فارماكولوگيالىق جانە پروتسەدۋرالىق تالداۋ بار.
جانىبەك حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەليتالىق بوكسشى، ونىڭ مانسابىنا ءبىر عانا ەپيزودپەن نۇكتە قويۋ اسىعىس ءارى كاسىبي ەمەس شەشىم بولار ەدى. قورىتىندى تارتىپتىك ورگاننىڭ تۇپكىلىكتى شەشىمىنەن كەيىن عانا جاسالادى. فەدەراتسيا سپورتشىنىڭ زاڭدى قۇقىقتارىنىڭ تولىق ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
- قازىر جانكۇيەرلەردى جانىبەك مىرزانىڭ بولاشاعى الاڭداتىپ وتىر. بۇل ماسەلە قالاي شەشىلەدى؟
- جانكۇيەرلەردىڭ الاڭداۋشىلىعىن تولىق تۇسىنەمىن. قازىر ەموتسيا ەمەس، فاكت پەن پروتسەدۋرا ۇستەمدىك ەتۋگە ءتيىس. ماسەلە حالىقارالىق انتيدوپينگ كودەكستەرىنە سايكەس، اشىق ءارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قارالادى. قاجەت بولسا، تاۋەلسىز ساراپشىلار، حالىقارالىق ۇيىمدار تارتىلادى. ءبىزدىڭ ۇستانىم ايقىن: اقيقات انىقتالمايىنشا، ەشقانداي ۇكىم شىعارىلمايدى.
- جانىبەك ءالىمحان ۇلى «ادال سپورتتى» ۇنەمى ناسيحاتتاپ كەلەدى. ەگەر ءوزى ىشپەسە، بۇل زات اعزاعا قالاي ءتۇسۋى مۇمكىن؟
- سپورتتىق مەديتسينادا مۇنداي جاعدايلار وكىنىشكە قاراي بار. بۇل دارىگەرلىك پرەپاراتتار ارقىلى، بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار ارقىلى، ينفۋزيا، ەمدىك پروتسەدۋرالار كەزىندە نەمەسە ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ سالعىرتتىعى نە قاتەسى سالدارىنان ورىن الۋى مۇمكىن. قازىر قاساقانا قولداندى دەپ ناقتى ايتۋعا ەشقانداي نەگىز جوق. بۇل سۇراق كەشەندى مەديتسينالىق جانە قۇقىقتىق ساراپتامادان كەيىن عانا جاۋاپ تابادى.
- قوعامدا «جانىبەك ءالىمحان ۇلىن اياقتان شالدى» دەگەن پىكىرلەر بار. بۇعان كوزقاراسىڭىز قانداي؟
- كاسىبي سپورت ۇلكەن باسەكە مەن ۇلكەن مۇددەلەر الاڭى. مۇنداي دەڭگەيدەگى سپورتشىلاردا قىسىم دا، قارسى مۇددەلەر دە بولاتىنى جاسىرىن ەمەس. ءبىز ەشكىمدى ايىپتامايمىز، ءبىراق مۇنداي نۇسقانى دا تولىق جوققا شىعارمايمىز. سوندىقتان ءىستى بارىنشا تەرەڭ، تاۋەلسىز جانە بەيتاراپ زەرتتەۋ باستى مىندەت.
- جانىبەك ءالىمحان ۇلى ادەيى ءىشتى دەۋ قيسىنعا كەلە مە؟
- مەنىڭ جەكە پىكىرىم قيسىنعا كەلمەيدى. جانىبەك ءوزىنىڭ بەدەلىن، مانسابىن، ەل الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن تۇسىنەتىن سپورتشى. سانالى تۇردە ءوز جولىن ءوزى قيراتاتىنداي ارەكەتكە بارادى دەۋ لوگيكاعا دا، ونىڭ تۇلعاسىنا دا سايكەس ەمەس. سوندىقتان ءبىز نيەت ەمەس، دالەل مەن سەبەپتى زەرتتەپ وتىرمىز.
- الداعى ۋاقىتتا جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قانداي شارا قولدانىلۋى مۇمكىن؟ بەلبەۋىنەن جانە چەمپيوندىق اتاعىنان ايىرىلىپ قالماي ما؟
- قولدانىلۋى مۇمكىن شارالار انتيدوپينگ رەگلامەنتتەرىمەن ناقتى شەكتەلگەن. بۇل ۋاقىتشا شەتتەتۋ، ناتيجەلەردى قايتا قاراۋ نەمەسە وزگە دە تارتىپتىك سانكسيالار بولۋى مۇمكىن. الايدا چەمپيوندىق بەلبەۋ مەن اتاققا قاتىستى شەشىم اۆتوماتتى تۇردە قابىلدانبايدى. ول ناقتى وقيعانىڭ ءمان-جايىنا، پرەپاراتتىڭ ءتۇسۋ جولىنا، سپورتشىنىڭ نيەتىنە جانە پروتسەسسۋالدىق تالاپتاردىڭ ساقتالۋىنا تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان بۇل كەزەڭدە بەلبەۋدەن ايىرىلادى دەپ كەسىپ ايتۋ دۇرىس ەمەس ءالى ەرتە.
- ەگەر قاتاڭ شارا قولدانىلسا، بۇل سپورتشىنىڭ بولاشاعىنا بالتا شاپپاي ما؟
- كاسىبي سپورتتا تارتىپتىك جازا مانساپتىڭ سوڭى ەمەس. تاريحتا مۇنداي جاعدايدان كەيىن قايتا ورالىپ، مانسابىن جالعاستىرعان چەمپيوندار از ەمەس. ەڭ باستىسى ءادىل شەشىم مەن اشىق پروتسەسس. ەگەر قاتە نەمەسە ءۇشىنشى تاراپتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى دالەلدەنسە، بۇل جانىبەكتىڭ بولاشاعىنا نۇكتە قويادى دەپ ايتۋعا نەگىز جوق.
- 23-قاڭتارداعى جيىندا ناقتى نە تالقىلانادى؟
- 23-قاڭتارداعى جيىن سوت ەمەس، ەموتسيالىق پىكىرتالاس تا ەمەس. وندا لابوراتوريالىق ماتەريالدار، مەديتسينالىق قۇجاتتار، سىناما الۋ جانە ساقتاۋ پروتسەدۋرالارى، سپورتشى مەن ونىڭ كومانداسىنىڭ تۇسىندىرمەلەرى كەشەندى تۇردە قارالادى. ياعني، باستى ماقسات اقيقاتتى انىقتاۋ جانە پروتسەستى قۇقىقتىق ارنادا باعالاۋ.
- ءۇش چەمپيوندىق بەلبەۋدى بىرىكتىرۋ جەكپە-جەگى قارساڭىندا مۇنداي جاعدايدىڭ ورىن الۋى كۇمان تۋدىرماي ما؟
- ارينە، ۋاقىت سايكەستىگى قوعامدا سۇراق تۋدىراتىنى تۇسىنىكتى. بۇل زاڭدى رەاكسيا. دەگەنمەن ءبىز كۇمانمەن ەمەس، دالەلمەن جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتىمىز. كەزدەيسوق سايكەستىك پە، الدە باسقا فاكتورلار بار ما ونى تەك تەرەڭ، بەيتاراپ زەرتتەۋ كورسەتەدى. قازىر ەشبىر نۇسقا الدىن الا جوققا شىعارىلمايدى.
- وسىنداي ماڭىزدى ايقاستىڭ الدىندا بۇل داۋلى جاعدايدىڭ الدىن الۋعا بولار ما ەدى؟
- تەوريالىق تۇرعىدا ءيا. پراكتيكادا سپورتتىق مەديتسينا مەن حالىقارالىق پروتسەستەردە ابسوليۋتتى نولدىك تاۋەكەل بولمايدى. بۇل جاعداي ءبىر عانا سپورتشىعا ەمەس، بۇكىل جۇيەگە ساباق بولۋعا ءتيىس: مەديتسينالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، قوسپالار مەن پروتسەدۋرالارعا جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋ، الدىن الا تاۋەلسىز تەكسەرۋلەردى ەنگىزۋ قاجەت.
قورىتىندى پوزيتسيا:
بىزگە قازىر سەنساتسيا ەمەس، ادىلدىك پەن سالقىنقاندى كاسىبيلىك قاجەت. جانىبەك ءالىمحان ۇلى - قازاقستان بوكسىنىڭ سيمۆولدارىنىڭ ءبىرى. ونىڭ تاعدىرى ەموتسيامەن ەمەس، زاڭ مەن فاكت نەگىزىندە شەشىلۋگە ءتيىس. فەدەراتسيا وسى ۇستانىمنان اينىمايدى.