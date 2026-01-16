جانۋارسىز سيرك
ءبىر كەزدەرى سيرك دەسە، كوز الدىمىزعا تورداعى اڭدار مەن ۇزاق جول ازابىن كورگەن جانۋارلار ەلەستەيتىن. بۇگىندە گەرمانياداعى «Circus - Theater Roncalli» بۇل تۇسىنىكتى تۇبەگەيلى وزگەرتىپ وتىر. مۇندا سيرك بار، ءبىراق جانۋارلار جوق.
مانەجدە پىلدەر مەن اتتار جۇرەدى، الايدا ولار ءتىرى ەمەس. بۇل - تابيعي كولەمدە جاسالعان گولوگرافيالىق بەينەلەر. جارىق پەن دىبىس ۇيلەسكەن ساتتە كورەرمەن ولاردىڭ شىنايى قوزعالىسىن سەزىنگەندەي بولادى. ەڭ باستىسى، بۇل كورىنىستىڭ ارتىندا زورلىق تا، ماجبۇرلەۋ دە جوق.
سيرك باسشىلىعىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا فورمات جانۋارلارعا دەگەن قارىم-قاتىناستى قايتا قاراۋعا باعىتتالعان. تورلار جوعالدى، ال ساحنادا قيال مەن تەحنولوگياعا كەڭ جول اشىلدى. وسىلايشا، سيرك ونەرى زاماناۋي تالاپتارعا ساي جاڭارىپ كەلەدى. ال ساراپشىلار مۇنداي باستامانى مادەنيەت پەن ادامگەرشىلىكتىڭ توعىسقان تۇسى دەپ باعالايدى. جانۋارسىز، ءبىراق اسەرگە تولى اتالعان سيرك فورماتى كورەرمەنگە ءبىر ساتتىك تاڭدانىستان بولەك، وي سالۋدى دا ماقسات ەتەدى.
1976 -جىلى نەگىزى قالانعان «Circus-Theater Roncalli» - گەرمانيانىڭ عانا ەمەس، بۇكىل ەۋروپانىڭ سيرك ونەرىن-
دەگى ايرىقشا قۇبىلىس. اتاقتى نەمىس سيرك-تەاترى ءداستۇر مەن جاڭاشىلدىقتى شەبەر ۇشتاستىرا وتىرىپ، تسيرك الەمىنە تىڭ كوزقاراس اكەلدى. سەبەبى «Roncalli» - ءتىرى جانۋارلاردان تولىقتاي باس تارتىپ، ولاردىڭ ورنىن 3D گولوگراممالارمەن الماستىرعان الەمدەگى العاشقى سيركتەردىڭ ءبىرى. ارىستان، ءپىل، ات سەكىلدى سيرك سيمۆولدارى ەندى كورەرمەنگە زاماناۋي تەحنولوگيا ارقىلى، جارىق پەن قيالعا تولى بەينەدە ۇسىنىلادى. بۇل شەشىم سيركتى اسەرلى عانا ەمەس، ەكولوگيالىق ءارى گۋمانيستىك ونەر كەڭىستىگىنە اينالدىردى.
سيركتىڭ رەپەرتۋارى كلاسسيكالىق جانرلارعا نەگىزدەلگەن. اۋەدە قالىقتاعان اكروباتتار، شەبەر جون- گلەرلەر، كۇلكى سىيلايتىن كلوۋندارمەن قاتار «Roncalli» ساحناسىندا جانۋارلار كورسەتىلىمى وسىلايشا جاڭا تەحنولوگيالارمەن بايىتىلىپ، ايرىقشا اسەر قالدىرادى.
كورەرمەن ءۇشىن ەڭ باستى قۇندىلىقتىڭ ءبىرى - جىلى، وتباسىلىق اتموسفەرا. سيرك اۋماعىندا جارمەڭكەلەر ۇيىمداستىرىلىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ساحنا سىرتىنا ەكسكۋرسيالار وتكىزىلەدى. مۇندا ءار كورەرمەن ءوزىن ەرتەگى الەمىنە ەنگەندەي سەزىنەدى. موبيلدى فورماتتاعى «Circus - Theater Roncalli» گەرمانيا مەن اۋستريا قالالارىن تۇراقتى تۇردە ارالاپ، گاسترولدىك ساپارمەن ونەر كورسەتىپ كەلەدى. «تورسىز سيرك» اتتى بىرەگەي شوۋى - كلاسسيكا مەن بولاشاقتىڭ ۇيلەسىمىن كورسەتەتىن جارقىن مادەني وقيعا.
ءيا، ۇزاق جىل بويى ادام بالاسى تاڭدانۋ ءۇشىن جانۋاردى تورعا قاماپ، ۇيرەتىپ، ولاردى تابيعي ورتاسىنان اجىراتتى. بۇگىنگى قوعام ايتۋلى ونەرگە ەندى باسقا سۇراق قويا باستادى: تاڭدانىس پەن جاۋاپكەرشىلىك قاتار ءومىر سۇرە الا ما؟ مىنە، گەرمانيالىق سيرك وسى سۇراققا ءوز جاۋابىن ۇسىنىپ وتىر. سەبەبى «Roncalli» - جاي عانا سيرك ەمەس، قيال، مەيىرىم ءھام تەحنولوگيا توعىسقان ونەر مەرەكەسى. جانۋارسىز سيرك ۇلگىسى ەۋروپادا كەڭىنەن تالقىلانىپ، بولاشاقتا بۇل تاجىريبە باسقا ەلدەردە دە قولدانىلۋى ابدەن مۇمكىن.
نازەركە جۇماباي
egemen.kz