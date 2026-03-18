جانارماي داعدارىسى: اۋە كومپانيالارىندا بيلەت قىمباتتاپ، رەيستەر قىسقارىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الەمدىك اۋە تاسىمالداۋشىلارى يران توڭىرەگىندەگى قاقتىعىس اياسىندا اۆياوتىن باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنەن زارداپ شەگە باستادى. بۇل جاعداي اۋە بيلەتتەرىنىڭ قىمباتتاۋىنا، باعىتتاردىڭ قىسقارۋىنا جانە رەيستەر كەستەسىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگى جازدى.
17-ناۋرىزدا الەمنىڭ ءىرى اۋە كومپانيالارى ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى اسكەري قاقتىعىس سالدارىنان اۆياوتىن باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى شىعىنداردىڭ ايتارلىقتاي ارتقانىن مالىمدەدى. تاسىمالداۋشىلار تاريفتەردى كوتەرۋ جانە مارشرۋتتىق جەلىنى وڭتايلاندىرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
Delta Air Lines باس ديرەكتورى ەد باستيان ناۋرىز ايىنىڭ وزىندە كومپانيانىڭ قوسىمشا جانارماي شىعىندارى 400 ميلليون دوللارعا جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، سالا وكىلدەرى شىعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن جولاۋشىلارعا بيلەت باعاسىن كوتەرۋ ارقىلى جۇكتەي باستاعان.
وسىنداي ءۇردىس American Airlines كومپانياسىندا دا بايقالادى. وندا ءبىرىنشى توقساندا شىعىندار شامامەن 400 ميلليون دوللارعا ارتادى دەپ بولجانىپ وتىر.
ەۋروپالىق اۋە تاسىمالداۋشىلارى دا جاعدايعا جەدەل ارەكەت ەتە باستادى. سكانديناۆيالىق SAS اۆياكومپانياسى وتىننىڭ «كۇرت ءارى كۇتپەگەن» قىمباتتاۋىنا بايلانىستى رەيستەردىڭ ءبىر بولىگىن قىسقارتاتىنىن جاريالادى. كومپانيا ەۋروپانىڭ بۇكىل اۆياتسيالىق جۇيەسى ايتارلىقتاي قىسىمعا ۇشىراپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
اسكەري قاقتىعىس جاھاندىق اۆياتسيا جۇمىسىنا ەلەۋلى اسەر ەتتى. تاياۋ شىعىستا زىمىران جانە درون شابۋىلدارى قاۋپىنە بايلانىستى اۋە كەڭىستىگىنىڭ ەداۋىر بولىگى جابىلىپ، جاپپاي رەيستەر توقتاتىوىپ، ۇشاقتار كەشىگىپ، كەيبىر باعىتتار وزگەرتىلدى.
يرانعا جاسالعان سوققىلار باستالعالى بەرى ەۋروپادا اۆياوتىن باعاسى ەكى ەسەگە، ال ازيادا شامامەن %80 عا وسكەن. اۆياوتىن اۋە كومپانيالارى شىعىندارىنىڭ ەڭ ءىرى باپتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى جانە وپەراتسيالىق شىعىنداردىڭ تورتتەن بىرىنە دەيىن جەتەدى.
وسى جاعداي اياسىندا ءبىرقاتار ەلدەر اۋە تاسىمالىنىڭ قىسقارۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتىپ وتىر. ماسەلەن، ۆەتنام بيلىگى قىتاي مەن تايلاند تاراپىنان وتىن ەكسپورتىنىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى ءساۋىر ايىنان باستاپ رەيستەر سانىنىڭ ازايۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. ال بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اۋماعىندا قاۋىپكە بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى ۋاقىتشا جابىلىپ، دروندارعا قاتىستى وقيعالار دۋباي اۋەجايى جۇمىسىنا اسەر ەتتى.
ەۋروپادا دا جانارماي داعدارىسىنىڭ سالدارى سەزىلۋدە: فرانكفۋرت اۋەجايىندا قاقتىعىستىڭ العاشقى ەكى اپتاسىندا رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى شامامەن 86 مىڭ جولاۋشىعا اسەر ەتكەن، ال حاب پەن تاياۋ شىعىس اراسىنداعى رەيستەر سانى ادەتتەگى دەڭگەيدىڭ ۇشتەن بىرىنە دەيىن قىسقارعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى جاعداي اۆياتسيا سالاسى ءۇشىن COVID-19 پاندەمياسىنان بەرگى ەڭ ءىرى سىن- قاتەرلەردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
بۇعان دەيىن قازاقستان ۇكىمەتى اۆياوتىن باعاسىن تومەندەتۋ بويىنشا شارالار قابىلداعانى حابارلانعان. وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىقتار ءۇشىن اۋە بيلەتتەرىنىڭ ارزانداۋى مۇمكىن بە دەگەن سۇراققا كولىك مينيسترلىگى جاۋاپ بەرگەن.
سونىمەن قاتار ناۋرىز مەيرامى كەزەڭىندە قازاقستاندا قوسىمشا اۋە رەيستەرىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.