جانارماي باعاسى ءوستى: بەنزين مەن ديزەل قانشا تۇرادى؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ تامىز ايىندا جانارماي قۇنى تاعى قىمباتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ديزەل وتىنىنىڭ قىمباتتاۋى
استانادا اي-92 بەنزينىنىڭ ليترى 225-228 تەڭگەگە جەتتى. شىلدەدە بۇل كورسەتكىش 217-221 تەڭگە ارالىعىندا بولعان. الماتىدا باعا 221-227 تەڭگە بولسا، قاراعاندىدا - 222-227 تەڭگە، قوستانايدا - 222-224 تەڭگە. شىمكەنتتە سالىستىرمالى تۇردە ءوسىم باياۋ: شىلدەدە 202-210 تەڭگە بولسا، تامىزدا 206-213 تەڭگەگە كوتەرىلگەن.
اي-95 بەنزينى ايتارلىقتاي قىمباتتادى. استانادا ليترى 266-287 تەڭگە تۇرسا، الماتىدا 290 تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. قاراعاندىدا شامامەن - 280 تەڭگە، قوستاناي مەن پاۆلوداردا 265-272 تەڭگە ارالىعىندا. ەڭ جوعارى باعا - الماتىدا، ليترى - 345 تەڭگە.
اي-98 بەنزينى دە وسكەن. الماتىدا ءليترى 340-345 تەڭگە، استانادا - 314-330 تەڭگە، قاراعاندى مەن وسكەمەندە - 300-303 تەڭگە شاماسىندا.
ديزەل وتىنى بۇكىل ەل بويىنشا قىمباتتاپ وتىر. استانا مەن الماتىدا ليترى 319-323 تەڭگە، قاراعاندى مەن قىزىلوردادا - 317-322 تەڭگە، اتىراۋدا - 321 تەڭگەگە دەيىن.
گاز باعاسى ازىرگە تۇراقتى
سۇيىتىلعان گاز ءالى دە ەڭ قولجەتىمدى جانارماي ءتۇرى بولىپ وتىر.
الماتى، استانا، قاراعاندى جانە قوستانايدا ءليترى 106-112 تەڭگە. شىمكەنتتە - شامامەن 102 تەڭگە، ال ەڭ ارزان باعا ورالدا تىركەلگەن: نەبارى 64-77 تەڭگە.