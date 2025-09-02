ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:10, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جانارماي باعاسى ءوستى: بەنزين مەن ديزەل قانشا تۇرادى؟

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ تامىز ايىندا جانارماي قۇنى تاعى قىمباتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    Жанармай құю бекеті
    Фото: Аягөз Ізбасарова

    ديزەل وتىنىنىڭ قىمباتتاۋى

    استانادا اي-92 بەنزينىنىڭ ليترى 225-228 تەڭگەگە جەتتى. شىلدەدە بۇل كورسەتكىش 217-221 تەڭگە ارالىعىندا بولعان. الماتىدا باعا 221-227 تەڭگە بولسا، قاراعاندىدا - 222-227 تەڭگە، قوستانايدا - 222-224 تەڭگە. شىمكەنتتە سالىستىرمالى تۇردە ءوسىم باياۋ: شىلدەدە 202-210 تەڭگە بولسا، تامىزدا 206-213 تەڭگەگە كوتەرىلگەن.

    اي-95 بەنزينى ايتارلىقتاي قىمباتتادى. استانادا ليترى 266-287 تەڭگە تۇرسا، الماتىدا 290 تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. قاراعاندىدا شامامەن - 280 تەڭگە، قوستاناي مەن پاۆلوداردا 265-272 تەڭگە ارالىعىندا. ەڭ جوعارى باعا - الماتىدا، ليترى - 345 تەڭگە.

    اي-98 بەنزينى دە وسكەن. الماتىدا ءليترى 340-345 تەڭگە، استانادا - 314-330 تەڭگە، قاراعاندى مەن وسكەمەندە - 300-303 تەڭگە شاماسىندا.

    ديزەل وتىنى بۇكىل ەل بويىنشا قىمباتتاپ وتىر. استانا مەن الماتىدا ليترى 319-323 تەڭگە، قاراعاندى مەن قىزىلوردادا - 317-322 تەڭگە، اتىراۋدا - 321 تەڭگەگە دەيىن.

    گاز باعاسى ازىرگە تۇراقتى

    سۇيىتىلعان گاز ءالى دە ەڭ قولجەتىمدى جانارماي ءتۇرى بولىپ وتىر.

    الماتى، استانا، قاراعاندى جانە قوستانايدا ءليترى 106-112 تەڭگە. شىمكەنتتە - شامامەن 102 تەڭگە، ال ەڭ ارزان باعا ورالدا تىركەلگەن: نەبارى 64-77 تەڭگە.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار