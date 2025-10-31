ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:59, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    جانار-جاعارمايدى جاساندى تاپشىلىق قىلا ما دەپ الاڭدايمىن - مۇرات ەرگەشبايەۆ

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى مۇناي وڭدەۋ جۇمىستارى ىركىلىسسىز جۇمىس ىستەسە جانار-جاعارماي تاپشىلىعى بولمايدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.

    жанармай
    Фото: Kazinform

    - بىزدە جانار-جاعارماي تاپشى ەكەنى بەلگىلى. كورشى رەسەيدە گەوساياساتقا بايلانىستى ءبىراز مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ىستەن شىعۋى بىزگە قاتتى اسەر ەتەدى. ولاردىڭ وزدەرى دە قىتايدان جانار-جاعارماي الۋ ءۇشىن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.

    وسى ورايدا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلىمىزدە قانشا توننا مۇناي وندىرىلگەنى، ودان قانشا توننا جانار-جاعارماي الىنعانى ءارى بەنزيننىڭ قاي تۇرىنە سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەندىگى بەلگىلى ەكەنىن ايتادى. سونداي-اق ول وتاندىق نارىقتا تاپشىلىق بايقالسا قىتايمەن دە كەلىسسوز جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىنە نازار اۋدارتادى.

    - تەك رەسەيمەن عانا ەمەس، قىتايمەن دە كەلىسسوز جۇرگىزۋگە بولادى. دەگەنمەن، نارىقتا جاساندى تاپشىلىق جاساۋى مۇمكىن دەپ الاڭدايمىن. مىسالى، «مۇناي وڭدەي المايمىز، زاۋىت 1 اپتاعا تۇرىپ قالدى» دەي مە دەپ قورقامىن. ەگەر مۇنداي جايت بولماسا، وندا ءوزىمىزدىڭ جانار-جاعارمايمەن قامتاماسىز ەتۋگە بولادى. مۇناي ەكسپورتىن ازايتىپ، وتاندىق زاۋىتتارعا وڭدەۋگە بەرۋ كەرەك، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جانارماي قورى ەكى ايلىق نورمادان اسادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار