جانابىلوۆتەرگە قانداي جازا تاعايىندالۋى مۇمكىن؟
استانا. KAZINFORM - بلوگەرلەر ەربولات ءجانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ولارعا ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالۋى مۇمكىن. الايدا، ق م ا مالىمەتىنشە، مۇنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋعا بولاتىن ەدى.
ق م ا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جەڭىس ەلەمەسوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءبارى ىسكە قاتىسۋشىلاردىڭ ۇستانىمىنا بايلانىستى. ەگەر ادام اكىمشىلىك جازاعا كەلىسپەي، ءوتىنىش بەرسە (جانابىلوۆتەردىڭ جاعدايىندا)، ءىس سوتقا جىبەرىلەدى.
«اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستە كورسەتىلگەن. ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە كەلىسپەي، ءتيىستى ءوتىنىش بىلدىرسە، ءىس ۋاكىلەتتى ورگاندا ەمەس، سوتتا قارالۋعا ءتيىس»، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
ايتا كەتەيىك، بلوگەرلەرگە قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 214-بابى 1-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.