جامبىلدا پوليتسيادان قاشقان جۇرگىزۋشى شولاق مىلتىقپەن ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا پوليتسەيلەردىڭ قىراعىلىعىنىڭ ارقاسىندا كۇدىكتى ۇستالىپ، قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭاتاس قالاسىندا پاترۋلدەۋ كەزىندە ءتارتىپ ساقشىلارى Audi كولىگىن بايقاعان. جۇرگىزۋشىنىڭ كۇماندى ارەكەتتەرى پوليتسيا نازارىن اۋدارعان. ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ توقتاۋ تۋرالى زاڭدى تالابىنا باعىنباي، ول جاسىرىنۋعا تىرىسقان.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ قۋعىن ۇيىمداستىرىپ، ناتيجەسىندە كولىك توقتاتىلىپ، جۇرگىزۋشى ۇستالدى. قۋعىن كەزىندە كۇدىكتى قولىنداعى كۇمان تۋدىراتىن زاتتان قۇتىلماق بولعان. الايدا پوليتسيا بۇل ارەكەتتى بايقاپ قالىپ، وقيعا ورنىنان 16 كاليبرلى قوساۋىز مىلتىقتىڭ شولاق نۇسقاسىن (وبرەز) تاپتى، - دەپ مالىمدەدى دەپارتامەنتتەن.
اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى باستالدى. تابىلعان قارۋ ساراپتاماعا جىبەرىلدى. قازىرگى تاڭدا كۇدىكتىنىڭ سارىسۋ جانە كورشىلەس اۋدانداردا جاسالعان قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.